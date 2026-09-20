Ход выборов. В ОП РФ сообщили об отсутствии системных нарушений

19 сентября в ситуационном центре Общественной палаты РФ по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу состоялся вечерний пресс-брифинг, посвященный итогам второго дня Единого дня голосования (ЕДГ-2026).

Как сообщил сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, член Комиссии ОП РФ Комиссия по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков, операторы волонтерского кол-центра совершили уже свыше 10,8 тысячи звонков на участки. Контроль не прекращается и после закрытия участков: наблюдатели следят за перемещением бюллетеней в сейф-пакеты, ведут фото- и видеофиксацию. Прямая связь с регионами позволяет оперативно проверять резонансные инциденты и формировать объективную картину происходящего.

Опровержение фейков и информационных рисков

Алексей Песков подчеркнул, что большинство тиражируемых в сети сообщений о нарушениях при детальной проверке не подтверждаются:

Инцидент в Санкт-Петербурге: сообщения о якобы потере сознания наблюдателем из-за действий полиции оказались манипуляцией. Гражданин не имел статуса наблюдателя, так как документы не подавались в территориальную избирательную комиссию в установленном порядке. После разъяснений он повел себя агрессивно и был законно выведен сотрудниками полиции без применения силы. Медицинская помощь ему не требовалась.

сообщения о якобы потере сознания наблюдателем из-за действий полиции оказались манипуляцией. Гражданин не имел статуса наблюдателя, так как документы не подавались в территориальную избирательную комиссию в установленном порядке. После разъяснений он повел себя агрессивно и был законно выведен сотрудниками полиции без применения силы. Медицинская помощь ему не требовалась. Пломбирование ящиков для голосования: претензии о несоответствии пломб признаны необоснованными. Законодательство не диктует единой жесткой формы опечатывания — ключевым требованием остается невозможность извлечь или вбросить бюллетени без видимого повреждения пломбировочных средств.

«Конструктивной позитивной информации о ходе голосования с достоверными сведениями больше, чем сигналов о проблемах. Гражданские институты выстроили надежные каналы передачи данных, что позволяет нивелировать информационные риски», — резюмировал Песков.

Экспертный марафон: ДЭГ и международные оценки

В течение дня в ситуационном центре ОП РФ выступали аналитики, общественные деятели и зарубежные эксперты:

Интерес к ДЭГ: Политический обозреватель Константин Придыбайло отметил высокую востребованность дистанционного электронного голосования (ДЭГ): из более чем 4 млн зарегистрированных пользователей свыше 70% сделали выбор в первый же день. Член ОП РФ Евгений Машаров назвал ДЭГ флагманом цифровизации российской электоральной системы.

Политический обозреватель Константин Придыбайло отметил высокую востребованность дистанционного электронного голосования (ДЭГ): из более чем 4 млн зарегистрированных пользователей свыше 70% сделали выбор в первый же день. Член ОП РФ Евгений Машаров назвал ДЭГ флагманом цифровизации российской электоральной системы. Международный взгляд: Зампред Исламского городского совета Тегерана Парвиз Рамезанали Сорори высоко оценил отечественные электронные технологии и выразил желание применить этот опыт в Иране. Спикер Совета южноафриканского города Тшване Мнчеди Ндэванана назвал российскую платформу технологическим открытием, а глава Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев выделил возможность проголосовать не только по своему привычному месту, а выбрать удобный избирательный участок.

Зампред Исламского городского совета Тегерана Парвиз Рамезанали Сорори высоко оценил отечественные электронные технологии и выразил желание применить этот опыт в Иране. Спикер Совета южноафриканского города Тшване Мнчеди Ндэванана назвал российскую платформу технологическим открытием, а глава Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев выделил возможность проголосовать не только по своему привычному месту, а выбрать удобный избирательный участок. Гражданская ответственность: Члены ОП РФ Армен Гаспарян, Анна Ревякина, Владимир Рогов, Сергей Рыбальченко и музыкант Роман Чумаков отметили, что выборы воспринимаются обществом как естественный и зрелый инструмент влияния на будущее страны.

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Член ОП РФ Александр Воронцов подтвердил строгое соблюдение регламентов и прав граждан в местах принудительного содержания. Приграничье и исторические регионы: Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обратил внимание на мужество организаторов выборов на этих территориях, подчеркнув, что для жителей голосование является знаком неразрывного единства с Россией. Фото: Общественная палата РФ В ситуационном центре также завершила работу трехдневная профилактическая «Зона здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России, где участники могли пройти скрининг организма.

Ситуационный центр ОП РФ продолжает круглосуточный мониторинг избирательных процедур до 21 сентября. Очередной брифинг для журналистов запланирован на утро 20 сентября.