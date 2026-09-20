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Памфилова сообщила о результатах проверки трех нарушений на выборах

АиФ в Самаре
Москва, 21 сентября - АиФ-Москва.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что по итогам проверки подтвердилось только одно из трех сообщений о возможных нарушениях, зафиксированных во время голосования.

Выборы нового состава Госдумы IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. Впервые в них участвовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, граждане выбирали глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов.

Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области, а первыми завершили работу площадки на Камчатке и Чукотке. По предварительным данным, к 20:55 явка составила 56,66%. Первые результаты ЦИК планирует представить 21 сентября в 11:00 по московскому времени.

Ранее Памфилова заявила, что завершившаяся избирательная кампания стала наиболее сложной за весь период ее политической деятельности.
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ПолитикаЭлла ПамфиловаЦИКвыборы
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