Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о якобы высланных Кипром двух российских дипломатах.

Представитель внешнеполитического ведомства назвала эти сообщения спекуляциями СМИ, которые МИД обычно не комментирует.

«Однако в данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности», - заявила Захарова.

Ранее стало известно об объявлении российского военного атташе персоной нон грата в Дании. Сообщалось, что он должен покинуть страну с течение недели.

В российском МИД заявили, что РФ даст соответствующий ответ на высылку атташе из Дании.