Захарова обвинила Сикорского в русофобии головного мозга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о возможном конфликте между Польшей и Россией.

По словам польского министра, в случае вооруженного противостояния Варшава якобы смогла бы одержать над Москвой быструю победу. Захарова расценила подобные высказывания как проявление крайней антироссийской риторики.

«Русофобия головного мозга», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в случае прямого военного столкновения с Россией западные страны могут столкнуться с потерей привычного преимущества в воздухе.