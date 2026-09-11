В Варшаве решили, что Польша потеряла десятки миллиардов евро из-за СВО. В итоге они решили выставить счёт Москве, куда вошли и убытки, вызванные европейскими антироссийскими санкциями.

Все деньги в кружку

490 миллиардов злотых или более 115 миллиардов евро — такую сумму насчитало государственное статистическое управление Польши. По мнению управления, это убытки, которые понесла страна со времени начала СВО.

Сюда вошла, например, инфляция. Польские чиновники считают, что не менее трети инфляции было вызвано началом военных действий. Падение реальных зарплат, снижение демографии, рост расходов на оборону, падение доходов польской промышленности, убытки домохозяйств, наплыв беженцев, проблемы застройщиков и даже потери, вызванные антироссийскими санкциями, помощь киевскому режиму, включая военную, — польские статистики скрупулёзно внесли в список убытков все сферы, в которых экономика Польши терпит крах. Потери из-за санкций вообще звучат как анекдот. Тот же польский премьер Дональд Туск всегда приветствовал антироссийские экономические рестрикции и грозил экс-премьеру Венгрии Виктору Орбану различными последствиями за их блокировку, а теперь оказалось, что они стали главной причиной падения экономики Польши.

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Тем не менее поляки считают себя вправе «выставить счёт Кремлю». «Это не означает, что мы ожидаем, что Россия выплатит нам эту сумму завтра, но мы считаем необходимым создать такой учет для послевоенного периода и продемонстрировать другим, кто склонен действовать вопреки международному праву, что существуют методы расчета затрат не только для страны, подвергающейся нападению», — цитируют польские СМИ заявление главы Статистического управления Польши Марека Церпяла-Волана.

В украинском сегменте социальных сетей сторонников киевского режима этот подсчёт сильно обозлил. Судя по комментариям, поляки должны встать в очередь за выплатами за Киевом, но только если от Бандеры отстанут, да и в этом случае они должны быть по гроб жизни благодарны, что киевский режим защитил их от «российской угрозы», за что неплохо бы Киеву и доплатить.

Любовь к денежным знакам

«Поляки искренне любят денежные знаки и готовы вести за них непримиримую войну, даже если перспективы нулевые, — прокомментировал aif.ru заявление польских статистиков ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. — Они пытались выбить из немцев миллиард евро за ущерб, нанесённый во время Второй мировой, теперь они решили проявить свою находчивость в выставлении счетов России. Им бы, конечно, было бы здорово компенсировать нам гибель 600 тысяч воинов Красной армии, погибших при освобождении этих неблагодарных ублюдков. Жаль, это невозможно. Возможно, они хотят задать вопросы, ради чего эта вся поддержка киевского режима началась? Ради чего они разрушили отношения с Российской Федерацией? Очередные болтуны с угрозами, пусть развлекаются, пусть тешат себя хоть чем-нибудь. Возможно, это удобная позиция для нынешней власти: „Сейчас у нас ситуация плохая, а вот получим деньги от России, тогда заживём“. Но на это они зря рассчитывают».