Откровения монстра. Маньяка не смогли судить и отправили в «санаторий»

В тюрьме он вёл дневник, где с пугающими подробностями описывал десятки совершенных с особой жестокостью убийств. Отбыв 25-летнее заключение, польский маньяк Лешек Пенкальский был заключён под непрерывный контроль в медицинский центр, условия содержания в котором больше напоминают санаторий. Скорее всего, он останется там навсегда, и большинство тайн, связанных с его личностью, окажутся нераскрытыми.

В истории польской криминалистики есть имя, которое до сих пор заставляет содрогаться даже видавших виды следователей. Лешек Пенкальский, прозванный «Вампиром из Бытува», признался в совершении от 67 до 90 убийств на сексуальной почве по всей Польше. Однако суд смог вынести ему приговор лишь по одному преступлению. Сегодня этот человек, отбывший 25-летний срок, находится не на свободе, а в специальном центре для самых опасных преступников, благодаря существующей в государстве особой правовой норме. Расчленили и сожгли. В Польше жестоко расправились с украинским беженцем Подробнее

Тень над Поморьем

Бытув — небольшой городок в Поморском воеводстве на севере Польши. Тихие улицы, средневековый замок, размеренная жизнь. В 1980-х годах здесь начало происходить нечто, что навсегда изменило облик этого места. Женщины исчезали — и находили их мертвыми в лесах. Молодые, красивые, возвращавшиеся домой после работы или вечеринки. Их убивали с особой жестокостью: били по голове, душили, насиловали уже после смерти.

Первое доказанное убийство произошло 14 февраля 1984 года. Эва П. возвращалась с работы в железнодорожной распределительной службе. Ударили сзади — молотком по затылку. Она умерла мгновенно, в придорожных кустах. В декабре того же года исчезла Тереза Л. — ее нашли в канаве, задушенную, изнасилованную, с изуродованным телом. Ноябрь 1985 года — Анна Й., возвращавшаяся из клуба «Водник», была избита, изнасилована и утоплена в пруду.

Полиция находилась в тупике. Убийца не оставлял следов, жертвы не были связаны между собой, мотив преступлений оставался загадкой. Казалось, в лесах Поморья бродит призрак. Местные жители боялись выходить из дома после наступления темноты. Женщины старались не ходить в одиночку, родители провожали детей в школу и обратно. Город погрузился в атмосферу страха и подозрительности — каждый сосед казался потенциальным убийцей. Насиловал и убивал. Из пай-мальчика вырос хладнокровный маньяк Подробнее

Арест и «исповедь»

В 1992 году полиция задержала Лешека Пенкальского за изнасилование 40-летней женщины. Несмотря на то, что лицо нападавшего было скрыто, пострадавшая опознала его по характерной походке. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Но тут один следователь из Бытува отметил странное совпадение и выяснил, что мужчина, осужденный за изнасилование, мог быть связан с нераскрытым убийством 17-летней Сильвии, совершенным годом ранее. Пенкальского допросили, и он признался. Сначала в одном убийстве, потом во втором, третьем... Вскоре счет пошел на десятки.

В тюрьме Пенкальский вел дневник — «памятник своей болезни», как назвали его журналисты. Он подробно, с пугающими деталями, описывал 64 убийства: где, когда, как он выслеживал жертву, как убивал, как насиловал, куда прятал тело. На следственных экспериментах он сообщал такие подробности, которые мог знать только убийца. Он водил полицейских по местам преступлений, указывал на тропы, по которым таскал тела, описывал одежду жертв и их последние слова. Эти показания казались неопровержимыми.

Прокуратура предъявила ему обвинение в 17 убийствах по всей Польше — от Поморья до Силезии. Сам Пенкальский утверждал, что совершил от 67 до 90 преступлений. По некоторым данным, он признавался даже в сотне убийств. Дед отбился тростью. Маньяк-сыроед из ДНР убивал стариков топором Подробнее

Суд, которого ждали

Судебный процесс над маньяком должен был стать самым громким в истории Польши. Но вместо триумфа правосудия начался кошмар для следствия.

Пенкальский оказался человеком с умственной отсталостью. Его показания менялись как калейдоскоп: сегодня он признавался в 70 убийствах, завтра — отказывался от всех признаний. Он утверждал, что полицейские заставляли его признаваться, обещая лучшие условия и посылки с едой. Адвокаты настаивали на его невменяемости, представляя заключения психиатров, которые фиксировали у него значительное снижение интеллекта и признаки шизофрении.

Из-за грубых ошибок следствия и путаницы в уликах суд смог доказать лишь одно убийство: 17-летней Сильвии Р., совершенное в июне 1991 года в лесу у деревни Езере. Тогда 26-летний Пенкальский встретил девушку, возвращавшуюся из магазина. Он попросил еды, а затем предложил заняться сексом. Когда она отказалась, он ударил ее железным прутом, убил и изнасиловал. Через несколько часов он вернулся, чтобы снова надругаться над телом.

В 1996 году суд приговорил Пенкальского к 25 годам тюремного заключения. На момент вынесения приговора в Польше еще не было пожизненного заключения (его вернули в 1995 году, но Пенкальского судили ещё по старым законам). За одно убийство — 25 лет. Максимальный срок, который можно было получить в те годы. Выдыхали, пока он сидел. Как маньяк Кюртен держал в страхе всю Германию Подробнее

Вместо свободы — «Гостинин»

11 декабря 2017 года срок заключения Пенкальского истек. Он должен был выйти на свободу — человек, признававшийся в почти сотне убийств, с дневником, где описаны десятки преступлений. Польское общество было в ужасе. Газеты пестрели заголовками о скором освобождении «Вампира», люди требовали не допустить его возвращения в общество.

Власти в итоге применили особый юридический механизм — закон от 22 ноября 2013 года, позволяющий помещать особо опасных преступников в закрытые лечебные учреждения после отбытия наказания. Суд признал Пенкальского по-прежнему опасным для общества. Его перевели из тюрьмы напрямую в Национальный центр предотвращения диссоциального поведения в Гостинине.

«Условия там напоминают санаторий. Кругом лес, пение птиц, ухоженный двор. Пациенты живут в четырехместных палатах, едят в столовой, смотрят цветной телевизор, занимаются творчеством. Есть площадки для волейбола, настольного тенниса, даже разрешают жарить шашлыки», — описывали журналисты центр в Гостинине. Внешне — почти курорт. Но за пятиметровыми стенами и колючей проволокой живут те, кто никогда не должен оказаться среди людей. Влюблены и опасны. Супруги-садисты устраивали жуткие расправы над жертвами Подробнее

Загадка века: сколько жертв?

До сих пор нет ответа на главный вопрос: сколько людей убил Лешек Пенкальский? 17? 67? 90? А может, сто? Никто не знает.

В начале 2017 года специальный отдел «Архив X» полиции в Гданьске вернулся к его делу. Используя современные криминалистические методы, следователи искали «восемнадцатую жертву» — преступление, которое не было включено в первоначальное обвинение. Найдя её, Пенкальского можно было бы судить снова, несмотря на завершение первого срока. Однако обнаружить новые доказательства спустя десятилетия оказалось невозможно. Большинство тел так и не были найдены, а признания самого убийцы оказались противоречивы. Леса Поморья хранят тайны, которые, возможно, никогда не будут раскрыты.

Некоторые исследователи предполагают, что Пенкальский мог преувеличивать количество жертв, пытаясь создать себе репутацию самого страшного убийцы в истории. Другие, напротив, считают, что реальное число жертв может быть даже больше, чем он признавал. Убийца с пентаграммой. Маньяк-сатанист залезал в дома и убивал хозяев Подробнее

«Я верю, что он невиновен»

Есть и альтернативная точка зрения. Адвокат Павел Матыя, автор книги «Адвокат дьяволов», настаивает на невиновности Пенкальского. Он утверждает, что в материалах дела нет ни одного логического доказательства, которое убедило бы его в вине этого человека.

«Я не нашел в деле Пенкальского ничего, что на уровне логики и здравого смысла убедило бы меня в его виновности. Он несправедливо лишен свободы более 30 лет», — заявил адвокат.

Однако эта позиция остается маргинальной. Психологи, работавшие с Пенкальским, утверждали, что он продолжит убивать, если выйдет на свободу. Автор книги о «Вампире из Бытува» Магдалена Омилянович, изучившая 72 тома его дела, считает, что он представляет реальную угрозу. По ее мнению, его признания слишком детальны и последовательны, чтобы быть полностью сфабрикованными.

Лешек Пенкальский остается в Гостинине. Возможно, навсегда. По закону его содержание в центре может продлеваться бесконечно, если каждый раз суд будет подтверждать его опасность. Пожизненное заключение, оформленное как «лечение».