Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данные об условиях европейцев для поездки в Москву и заявила, что в Елисейском дворце «встали не с той ноги».

«Видимо, не с той ноги встали сегодня в Елисейском дворце. Или не с той руки поздоровались», — заявила в беседе с РИА Новости Мария Захарова.

Издание Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец утверждало, что европейские представители готовы прибыть в Москву при условии полноценного участия в переговорах по Украине.

Как ранее сообщил журналистам Владимир Путин, российская сторона по дипломатическим каналам предложила представителям Европы посетить Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию.