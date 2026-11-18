Когда говорят об отношениях России и Китая, чаще всего речь заходит о глобальных вещах — политическом сотрудничестве или торговле нефтью и газом. Но на самом деле последствия тесного сближения двух стран уже давно видны на более близких людям сферах. Например, на образовании.

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай осмотрел совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института (ППИ), который отмечает на днях свое десятилетие. В нем уже учатся 5000 студентов, пятая часть из которых — из России. Какие здесь созданы условия для российских студентов и как все работает, из Шэньчжэня рассказывает корреспондент aif.ru.

Фото: АиФ/ Глеб Иванов

Университет МГУ ППИ в Шэньчжэне – это уникальное учебное заведение

Его появление – прямой результат активизации российско-китайских связей в области образования. Дело в том, что по китайским законам иностранные учебные заведения не могут открывать отделения в Китае. При этом можно открывать вузы с совместным учредительством. Т.е. для того, чтобы университет вообще был создан, потребовалось сотрудничество властей двух стран. Решение о его создании было принято на самом высоком уровне в мае 2014 года во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

Построили университет очень быстро. В 2016 году был заложен памятный камень, а уже через год здесь открылись первые пять факультетов. Сейчас в университете уже учится более 5000 студентов на 10 разных факультетах. Российских студентов около тысячи. Преподавательский состав здесь как Китая, так и из России.

Построили университет очень быстро. В 2016 году был заложен памятный камень, а уже через год здесь открылись первые пять факультетов. Фото: АиФ/ Глеб Иванов

«Это единственный вуз, созданный совместно с китайским вузом за 260 лет существования МГУ. Данный проект имеет большое значение», — отмечал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Чтобы ни у кого точно не возникало никаких сомнений в родстве университета с МГУ, главное здание МГУ ППИ в Шэньчжэне копирует знаменитую сталинскую высотку МГУ в Москве, хоть и не в полном масштабе. Но знаменитый шпиль со звездой на вершине – на месте.

Фото: АиФ/ Глеб Иванов

Почему университет набирает популярность?

«Каждый год у нас удвоение русскоговорящих студентов. Растет конкурс. Сейчас самый простой – 15 человек на одно место», — рассказывает aif.ru студент-биолог 4-го курса Никита. Обучение проходит на китайском, русском и английском. Все русские студенты в первый год в обязательном порядке учат китайский язык.

Студентов привлекает как возможность выучить китайский язык, который становится все более востребованным, так и возможность получения диплома в двух образцах – русского и китайского. Кроме того, хорошая успеваемость позволяет сократить расходы на обучение – с помощью грантов, скидок, повышенных стипендий. При отличной успеваемости вуз берет на себя расходы по оплате обучения полностью. Это тоже сильная мотивация, рассказали корреспонденту aif.ru российские студенты, которые здесь учатся.

Бонусом – солнце круглый год. Шэньчжэнь – это южный Китай, субтропики. Солнце здесь круглый год, рядом море. Так что хороший климат тоже привлекает студентов.

Студентов привлекает как возможность выучить китайский язык, который становится все более востребованным, так и возможность получения диплома в двух образцах – русского и китайского. Фото: АиФ/ Глеб Иванов

В чем отличие университетского образования в Китае от России?

По словам биолога-четверокурсника Никиты, главное отличие – это качественные лаборатории.

«Поскольку мы находимся в Китае, здесь гораздо легче доступ к какому-то высококлассному оборудованию. Например, в России может быть всего один на всю страну высококлассный микроскоп для определенных исследований, а в Китае таких может быть 12 в одном Шэньчжэне. Гораздо проще заказывать оборудование. Например, огромный выбор пробирок под определенные нужды и исследования, которые можно получить в течение пары дней. Можно заказать одну-две, чтобы попробовать, подойдут ли они для работы. В России можно заказать только большую партию, идти они будут месяц», — описывает разницу он.

Говоря о разнице между российской и китайской системами образования, студенты отмечают упор в китайских вузах на теорию, а в российских – на практику.

«Здесь вообще практически не бывает домашних заданий, — отмечает студент 3-го курса по направлению «Международная экономика» Владислав. – Это очень непривычно после российской системы образования. У нас больше практических занятий, в Китае — больше «зубрежки»».

Фото: АиФ/ Глеб Иванов

На экзаменах в китайских вузах тоже большой упор делается на теорию. И, конечно, на то, чтобы студенты не списывали. Каждого ученика во время экзамена фиксирует камера, поэтому списать практически нереально. Если же кто-то пытается и попадается, следуют жесткие карательные меры. Например, лишение стипендии, которая в Китае довольно большая (от 3000 юаней, или больше 37 тысяч рублей).

Путин подтвердил, что образовательное сотрудничество будет только расширяться

По его словам, русский язык уже преподается в 200 вузах и 125 школах КНР.

«Из года в год увеличивается и число россиян, занимающихся китайским языком, сейчас свыше 100 тысяч человек, — отметил президент, выступая перед студентами в университете. — Важно, что тесные контакты поддерживаются не только по линии образовательных учреждений, но и между нашими научными и академическими кругами. Так, 1 февраля в городе Санья запущен Российско-китайский институт фундаментальных исследований. Его деятельность нацелена на дальнейшее углубление научной кооперации, на поиск и совместную реализацию инновационных проектов, позволяющих ещё более укрепить технологический суверенитет обеих наших стран».

Фото: АиФ/ Глеб Иванов

Президент также рассказал, что российские и китайские студенты не просто принимают активное участие в учебных и научных обменах, а плотно вовлечены и в двусторонние культурные, общественные проекты, творческую и волонтёрскую деятельность.

«А значит, все вы, дорогие друзья, вносите реальный серьёзный вклад в развитие дружественных, добрососедских российско-китайских отношений», — резюмировал Владимир Путин.