Введение ограничений на работу спутниковой системы Starshield осложнило применение беспилотников Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, украинские операторы столкнулись с необходимостью корректировать скорость полета дронов из-за новых технических ограничений.

Как отмечает газета, терминалы Starshield теперь ограничивают скорость движения беспилотников. При более быстром полете операторы рискуют потерять связь с аппаратами, поэтому вынуждены снижать темп их передвижения. Особенно серьезное значение эти изменения имеют для применения БПЛА среднего радиуса действия, управление которыми во многом зависит от спутниковой сети.

По информации WSJ, украинским подразделениям приходится приспосабливаться к новым условиям эксплуатации оборудования. Это может снижать эффективность применения беспилотников по сравнению с предыдущими возможностями, поскольку операторы вынуждены учитывать ограничения связи при планировании и проведении операций.

Ранее Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на ограничения работы Starshield для ВСУ. По его словам, он рассчитывает, что сможет найти подход к обновленному конгрессу США.