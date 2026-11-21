Государственный флаг Российской Федерации подняли над аркой Millennium Gate в Атланте по инициативе главы Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимса Кука-младшего. Так американский чиновник дал возможность почтить память посла Александра Дарчиева и его вклад в культурные связи двух стран.

Российский триколор украсил 25-метровую арку музея Millennium Gate в Атланте, штат Джорджия. Акция стала знаком уважения к российскому дипломату.

Инициатором выступил Родни Мимс Кук-младший, председатель Комиссии США по изящным искусствам. Российское посольство в Вашингтоне подтвердило, что флаг подняли в память об Александре Дарчиеве, скончавшемся 11 ноября в Москве. Умер посол РФ в США Александр Дарчиев: подробности, причина смерти Подробнее

В дипмиссии отметили, что Дарчиев и Кук встречались неоднократно. Они обсуждали восстановление культурных и гуманитарных связей, а также популяризацию общих страниц российской и американской истории. Посольство выразило американскому коллеге признательность за сочувствие и дружеский жест.

Архитектор культурного диалога

Связь Кука с Millennium Gate не ограничивается церемонией в память о российском после. Он основал Национальный фонд памятников, который занимался проектированием и строительством музея. Комплекс выполнен в классическом стиле и представляет собой арку высотой около 25 метров. Кук давно выступает за сохранение традиционной архитектуры. Он также участвовал в создании памятника спортсменам мира к летним Олимпийским играм 1996 года в Атланте. Инициатива с российским флагом исходила от человека, который много лет занимается общественными пространствами и памятниками, придавая большое значение исторической памяти.

Кук поддерживал контакты с российскими представителями и прежде. В 2026 году он приезжал в Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным и актером Стивеном Сигалом. Об этой поездке писал журнал The New Yorker. Гость-интрига. На ПМЭФ впервые с 2017 года приехал чиновник из США Подробнее

Назначенец Трампа и сторонник классики

Дональд Трамп впервые назначил Кука членом Комиссии США по изящным искусствам в январе 2021 года, а в январе 2026-го повторно выдвинул его кандидатуру. Кук возглавил федеральный орган, который рассматривает проекты значимых зданий, памятников и общественных пространств в Вашингтоне. На этом посту он участвует в обсуждении инициатив Трампа, связанных с архитектурным обликом столицы. Среди них — проект бального зала в Белом доме и идея возведения триумфальной арки на берегу реки Потомак. Кук поддержал предложение и высказал мнение, что Вашингтону могли бы пригодиться сразу три подобных сооружения.