Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подписал решение о назначении Алексея Ферапонтова, занимающего пост заместителя руководителя Ростехнадзора, на должность своего заместителя по ядерной энергетике. Ожидается, что Ферапонтов приступит к работе в Вене в начале 2027 года. Об этом сообщил Роман Устинов, заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене.

По его словам, кадровая служба секретариата МАГАТЭ уже выходила на связь с Ферапонтовым для обсуждения сроков приезда и оформления контракта. Сам Ферапонтов в комментарии ТАСС заявил, что на новой должности сосредоточится на глобальном развитии и технологической поддержке мирной ядерной энергетики в государствах — членах агентства. Гросси, комментируя назначение, охарактеризовал Ферапонтова как «очень известного эксперта в области ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и других», подчеркнув: «Когда я назначаю кого-либо, я не назначаю страну, я не назначаю политику». Ранее эту должность занимал Михаил Чудаков, чья деятельность была приостановлена агентством в сентябре.

Алексей Ферапонтов. Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова

Что известно об Алексее Ферапонтове?

Алексей Викторович Ферапонтов родился 30 декабря 1963 года в Москве.

Окончил Московский институт электронного машиностроения, а также Российский государственный открытый технический университет путей сообщения. Имеет степень кандидата технических наук.

До перехода на государственную службу работал заместителем генерального директора ОАО «Росгосстрах» и заместителем генерального директора ОСАО «Ингосстрах».

В системе Госатомнадзора России — Ростехнадзора работает с 2003 года. Занимал должности заместителя директора ФГУП ВО «Безопасность» и заместителя директора ФГУП «НТЦ ‘Промышленная безопасность’».

В 2008 году назначен на должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С ноября 2010 года занимал должность статс-секретаря — заместителя руководителя Ростехнадзора.

С апреля 2013 года — временно исполняющий обязанности руководителя Ростехнадзора.

С сентября 2014 года — заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Что такое МАГАТЭ?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — это ведущий мировой форум научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерных технологий. Оно было создано в 1957 году как автономная организация в системе ООН.

МАГАТЭ выполняет три основные задачи:

Содействие развитию. Помогает странам использовать ядерную науку в мирных целях — в медицине, сельском хозяйстве, энергетике и защите окружающей среды.

Безопасность. Разрабатывает международные нормы и стандарты ядерной и радиационной безопасности.

Нераспространение. Выполняет функции инспектора, проверяя, что ядерные материалы и установки не используются для создания оружия.

Штаб-квартира организации находится в Вене (Австрия).

Источники:

gosnadzor.ru

tass.ru