Украинский военно-промышленный комплекс исчерпал потенциал для дальнейшего расширения. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли и военных аналитиков.

«Оборонная промышленность Украины, скорее всего, достигла своего потолка», — отмечается в публикации.

По оценке газеты, Киев не способен производить ракеты в тех же масштабах, что и Москва. Финансирование распределяется между большим количеством компаний, поэтому ведущие производители получают ограниченные средства.

Еще одной серьезной проблемой стала нехватка квалифицированных специалистов. Миллионы украинцев покинули страну или находятся на военной службе, что затрудняет поиск работников. Кроме того, расширять производство рискованно из-за угрозы ударов: владельцы недвижимости не хотят предоставлять помещения предприятиям оборонного сектора.

WSJ также обращает внимание на большое число оборонных стартапов. Рынок оказался недостаточно емким, чтобы обеспечить развитие всех новых компаний.