Силы специальных операций ВСУ объявили о начале набора военных водолазов, в задачи которых будет входить проведение диверсий на гидротехнических объектах. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ССО.

В публикации отмечается, что командование ищет кандидатов «с холодной головой», способных незаметно проникать в тыл, выполнять поставленные задачи под водой и возвращаться без лишнего шума.

В размещенном объявлении описаны основные типы заданий будущих рекрутов. Среди них числятся скрытое проникновение и выход из района выполнения задач, подводная разведка и обследование побережья, а также диверсии на различных объектах.

«Основные задачи... специальные операции против объектов, гидротехнических сооружений и плавсредств», — подчеркивается в сообщении.

При этом конкретные регионы и типы объектов, где намечены операции, в ССО не уточнили.

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