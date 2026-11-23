Оппозиционная парламентская партия Венгрии «Наша Родина» готовит законопроект о сохранении действующих энергетических соглашений с Россией. По словам вице-спикера Доры Дуро, с которой поговорили «Известия», так партия работает над «защитой национальной энергетической безопасности и стабильности энергосети».

Венгрия намерена пересмотреть соглашения

По словам чиновника, сегодня Венгрия получает до 90% нефти и до 75% природного газа по долгосрочным контрактам с нашей страной. Строительство АЭС «Пакш-2», в свою очередь, необходимо Будапешту, чтобы преодолеть зависимость от импорта электричества. Срок службы первой очереди атомной электростанции, построенной еще по советскому проекту в 1980-х и дающей стране до половины электроэнергии, подойдет к концу в 2030-х, а потому в 2014-м Россия и Венгрия подписали межправительственное соглашение о строительстве второй очереди. Смирились с планом ЕС. В Венгрии сделали заявление о поставках газа из РФ Подробнее

Нынешние власти во главе с Петером Мадьяром, впрочем, посчитали стоимость проекта завышенной, пригрозили пересмотреть или вовсе отменить часть соглашений и запустили аудит в рамках объявленной Мадьяром «деорбанизации» — то есть проверке всех ключевых соглашений, которые Будапешт заключил при предыдущем премьере Викторе Орбане. Стоимость проекта оценивается в 12,5 млрд евро, из них 10 млрд евро покрывает российский государственный кредит.

Политический сигнал

Ранее Мадьяр анонсировал и «максимальную диверсификацию» поставок газа в страну, чтобы снизить зависимость от России. Венгрия, по его словам, российское «голубое топливо» больше дешевым не считает. Ранее глава венгерского МИДа Анита Орбан добавляла, что в следующем году Венгрия намерена следовать европейскому плану отказа от российских поставок: по нему, напомним, в январе вступает запрет на импорт СПГ, с 30 сентября — эмбарго на трубопроводный газ. Пора бежать? Дочь Виктора Орбана покидает Венгрию и распродает активы Подробнее

Впрочем, в успех инициативы «Нашей Родины» пока верится с трудом, потому что голосов в парламенте может попросту не хватить. В результате парламентских выборов в апреле 2026 года «Наша Родина» получила в Государственном собрании лишь шесть из 199 мест. Партия «Фидес» Виктора Орбана в союзе с Христианско-демократической народной партией получила еще 52 места. Оставшееся 141 кресло досталось партии «Тиса» Мадьяра.

Так что значение у инициативы венгерской оппозиции, скорее, политическое, считает кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов.

«Инициатива „Нашей родины“ отражает существующий в Венгрии политический запрос на сохранение энергетического сотрудничества с Россией, но пока не открывает быструю перспективу пересмотра курса, — заметил он. — Впрочем, это важный политический сигнал: даже на фоне общеевропейского движения к отказу от российских энергоносителей в Венгрии сохраняется понимание стратегической ценности такого сотрудничества. У оппозиции возможностей влиять на решения правительства пока недостаточно. При этом отказ от „Пакш-2“ обернулся бы для страны потерей времени, ростом издержек и дополнительной нагрузкой на энергетическую систему».