Новые дорожные знаки, установленные около мостов в Швеции, спровоцировали скандал. Как пишет Svenska Dagbladet, на указателях изображен силуэт танка, внешне очень похожий на советский и российский Т-80.

Знаки около семи мостов на трассе между городами Буден и Моръярв были установлены по заказу вооруженных сил Швеции в рамках ее интеграции в НАТО. По стандартам альянса необходимо указать предельную нагрузку на мосты для перевозки военной техники.

Но внимательные граждане углядели на изображениях танк Т-80, из-за чего вспыхнул скандал. Военные ошибку признали и объяснили ее человеческим фактором.

«Изображенные на знаках транспортные средства должны были служить обобщенными примерами гусеничной и колесной техники. Теперь мы поняли, что одна из пиктограмм поразительно напоминает танк Т-80», — сказал представитель логистического подразделения вооруженных сил Швеции Кристиан Ролл.

Сообщается, что знаки уже демонтируют, — их заменят на новые.

Советский Союз принял Т-80 на вооружение в 1976 году, и эти танки продолжают использоваться в современной армии России.