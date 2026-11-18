Президент России Владимир Путин охарактеризовал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне как «разговор с хорошим другом».

«Как вы знаете, перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом, председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал российский лидер, выступая перед студентами российско-китайского университета.

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Затем президент РФ отправился в вуз в Шэньчжэне, созданный на базе МГУ и Пекинского политехнического института.