Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки российско-китайского университета в Шэньчжэне отметил, что в России очень хорошая школа материаловедения.

Когда профессор кафедры наноматериалов факультета наук о материалах МГУ Роман Васильев представил Путину дисплей, работающий по принципам квантовых технологий и позволяющий достраивать пиксели, российский лидер сказал: «У нас очень хорошая школа материаловедения. У нас целые большие научно-исследовательские институты работают над материалами».

Васильев добавил, что россияне «должны быть на переднем крае и науки, и технологий».

Глава России посетил российско-китайский университет, созданный на базе МГУ и Пекинского политехнического института, после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).