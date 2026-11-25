Правительство Молдавии одобрило продление на 30 дней режима повышенной готовности в энергетике. Он будет действовать на всей территории страны с 25 ноября 2026 года. Соответствующее постановление приняли на заседании кабмина, которое транслировалось на его странице в соцсетях.

Особый режим позволяет Национальной комиссии по управлению кризисами регулировать потребление и экспорт газа, электроэнергии и топлива, а также принимать меры для обеспечения импорта энергоресурсов. Решение о продлении связано с рисками для стабильности энергоснабжения в холодный сезон.

Ранее, в сентябре, в республике на 60 дней ввели чрезвычайное положение в энергетике на фоне ожидавшегося роста цен на газ, электричество и горючее, а также возможного дефицита энергоресурсов. Одновременно власти объявили ЧП в гидрологии из-за обмеления рек и проблем с водоснабжением городов.

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан отметил, что ситуация с водными ресурсами улучшилась после начала дождей, однако положение в энергетической сфере по-прежнему остается напряженным.