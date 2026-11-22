Международный суд ООН впервые признал государство ответственным за геноцид. Решение касается Мьянмы и преследования мусульман-рохинджа. Семилетний процесс завершился беспрецедентным вердиктом, важным для международного права для всего человечества.
Почему решение стало историческим
Международный суд ООН в Гааге огласил решение по иску Гамбии, поданному в 2019 году. Суд установил, что Мьянма совершила геноцид против рохинджа во время военной кампании 2017 года в штате Ракхайн. За это решение проголосовали девять судей, шестеро — против.
Вердикт беспрецедентен: прежде международные суды признавали виновными в геноциде отдельных политиков, а Международный суд ООН устанавливал ответственность государств за то, что они не предотвратили или не наказали виновных в преступлении. Теперь впервые он постановил, что государство само совершило геноцид.
Важно уточнить: речь идет о международно-правовой ответственности Мьянмы, а не об уголовном приговоре всему населению или каждому гражданину страны.
Международный суд ООН разрешает споры между государствами, а не выносит уголовные приговоры политикам или военным. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Что произошло с народом рохинджа
Рохинджа — мусульманское этническое меньшинство, живущее в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Десятилетиями община сталкивалась с дискриминацией, ограничениями передвижения, доступа к образованию, медицине и работе. Закон о гражданстве 1982 года фактически лишил многих рохинджа возможности получить полноценное гражданство.
В августе 2017 года армия начала масштабную операцию в Ракхайне, объясняя ее борьбой с вооруженными формированиями рохинджа. Международные наблюдатели задокументировали массовые убийства, пытки, изнасилования и поджоги деревень. Более 700 тысяч человек бежали в Бангладеш; сейчас там остаются свыше миллиона беженцев-рохинджа.
Суд установил, что убийства, причинение тяжкого физического и психического вреда, а также меры по предотвращению рождения детей совершались с намерением уничтожить значительную часть народа рохинджа. В материалах дела говорилось о гибели не менее 10 тысяч человек, сексуальном насилии и жестокости.
Мьянма отвергала обвинения, утверждая, что армия действовала против боевиков, а отдельные нарушения не доказывают намерения совершить геноцид. Суд большинством голосов эти доводы не принял.
Какие последствия ждут Мьянму
Иск подала Гамбия при поддержке Организации исламского сотрудничества. Она заявила, что нарушение Конвенции о предупреждении геноцида затрагивает интересы всех ее участников, поэтому обратиться в суд может и государство, не являющееся непосредственной жертвой. Мьянма оспаривала право Гамбии на такой иск, но суд подтвердил его.
Мьянму обязали прекратить нарушения конвенции, расследовать действия подозреваемых в причастности к геноциду и при наличии оснований привлечь их к ответственности. Власти должны гарантировать недопущение подобных преступлений, обеспечить безопасное, добровольное и достойное возвращение беженцев, а также выплатить компенсации пострадавшим. В течение двух лет страна должна представить отчет о мерах по возмещению ущерба. Размер и порядок компенсаций определят позднее.
Сам по себе вердикт не вводит санкций: у суда нет механизма принуждения к исполнению решений. Однако постановление обязательно для Мьянмы и создает основу для требований о расследовании, возмещении ущерба и возвращении беженцев.