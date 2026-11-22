Международный суд ООН впервые признал государство ответственным за геноцид. Решение касается Мьянмы и преследования мусульман-рохинджа. Семилетний процесс завершился беспрецедентным вердиктом, важным для международного права для всего человечества.

Почему решение стало историческим

Международный суд ООН в Гааге огласил решение по иску Гамбии, поданному в 2019 году. Суд установил, что Мьянма совершила геноцид против рохинджа во время военной кампании 2017 года в штате Ракхайн. За это решение проголосовали девять судей, шестеро — против.

Вердикт беспрецедентен: прежде международные суды признавали виновными в геноциде отдельных политиков, а Международный суд ООН устанавливал ответственность государств за то, что они не предотвратили или не наказали виновных в преступлении. Теперь впервые он постановил, что государство само совершило геноцид.

Важно уточнить: речь идет о международно-правовой ответственности Мьянмы, а не об уголовном приговоре всему населению или каждому гражданину страны.

Международный суд ООН разрешает споры между государствами, а не выносит уголовные приговоры политикам или военным. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

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Что произошло с народом рохинджа

Рохинджа — мусульманское этническое меньшинство, живущее в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Десятилетиями община сталкивалась с дискриминацией, ограничениями передвижения, доступа к образованию, медицине и работе. Закон о гражданстве 1982 года фактически лишил многих рохинджа возможности получить полноценное гражданство.

В августе 2017 года армия начала масштабную операцию в Ракхайне, объясняя ее борьбой с вооруженными формированиями рохинджа. Международные наблюдатели задокументировали массовые убийства, пытки, изнасилования и поджоги деревень. Более 700 тысяч человек бежали в Бангладеш; сейчас там остаются свыше миллиона беженцев-рохинджа.

Суд установил, что убийства, причинение тяжкого физического и психического вреда, а также меры по предотвращению рождения детей совершались с намерением уничтожить значительную часть народа рохинджа. В материалах дела говорилось о гибели не менее 10 тысяч человек, сексуальном насилии и жестокости.

Мьянма отвергала обвинения, утверждая, что армия действовала против боевиков, а отдельные нарушения не доказывают намерения совершить геноцид. Суд большинством голосов эти доводы не принял.

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Какие последствия ждут Мьянму

Иск подала Гамбия при поддержке Организации исламского сотрудничества. Она заявила, что нарушение Конвенции о предупреждении геноцида затрагивает интересы всех ее участников, поэтому обратиться в суд может и государство, не являющееся непосредственной жертвой. Мьянма оспаривала право Гамбии на такой иск, но суд подтвердил его.

Мьянму обязали прекратить нарушения конвенции, расследовать действия подозреваемых в причастности к геноциду и при наличии оснований привлечь их к ответственности. Власти должны гарантировать недопущение подобных преступлений, обеспечить безопасное, добровольное и достойное возвращение беженцев, а также выплатить компенсации пострадавшим. В течение двух лет страна должна представить отчет о мерах по возмещению ущерба. Размер и порядок компенсаций определят позднее.

Сам по себе вердикт не вводит санкций: у суда нет механизма принуждения к исполнению решений. Однако постановление обязательно для Мьянмы и создает основу для требований о расследовании, возмещении ущерба и возвращении беженцев.