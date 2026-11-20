Мы уже стали забывать про Джо Байдена, но он сам напомнил о себе. У него вышли мемуары, посвященные президентским годам. Если у него столько сил, что он смог написать книгу, может быть, он не так уж и плох?

Может, зря его прозвали сонным Джо и мозги у него все-таки работают?

Ну, прежде всего нужно отметить, что со здоровьем у него не очень. Он проходит лечение от рака простаты четвертой стадии с метастазами в кости и ведет крайне закрытый образ жизни. В июне 2026 года его супруга Джилл Байден в интервью NBC News сообщила, что заболевание мужа неизлечимо. Реальным доказательством того, что дела у Байдена не очень хороши, стал его отказ от активного продвижения своих мемуаров, живых выступлений перед публикой и многочисленных интервью. Все это стало традицией, когда большой политик выпускает книгу после своей отставки.

В книге на 448 страницах 83-летний политик описывает четыре года своего президентства, пандемию, штурм Капитолия 6 января, внешнюю политику, отношения с мировыми лидерами и свое решение выйти из предвыборной гонки 2024 года. Судя по этому анонсу, мемуары наверно являются оправданием его правления и обелением своего образа, «подмоченного» медицинскими диагнозами. И безусловно, и самому Джо Байдену, и его семье, и политическому окружению такое оправдание необходимо. Ведь им еще жить и жить, и даже участвовать в политической жизни.

Но все-таки, объем книги — почти 450 страниц — впечатляет. Может, он правда восстанавливается? Оценить все это мы попросили врача-гериатра, невролога, председателя секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерия Новоселова. Он активно следит за жизнью Байдена и других возрастных политиков, оценивая их перспективы с точки зрения своей специальности.

Секретные мемуары. Байден назвал Украину «гниющей» и прошелся по Зеленскому Подробнее

«Шёл в комнату, попал в другую»

— Я вас разочарую, конкретно этот человек не может писать мемуары и книги, — говорит Валерий Михайлович. — Это невозможно. У него не простые когнитивные расстройства, а такие, которые требуют помощи посторонних людей в самых элементарных вопросах — например, как найти выход их комнаты. Написать же мемуары гораздо сложнее, чем проехать в Московском метро с двумя пересадками. Конечно, Джордж Байден с этой задачей не может справиться.

Ведь для написания книги нужен большой объем памяти на события. Это лишь одна из когнитивных функций, но есть и другие, например речь. Она у него также в плачевном состоянии. Мы это наблюдали не раз во время его правления и окончательно убедились на дебатах с Трампом 27 июня 2024 года. Не случайно их называли самыми гериатрическими дебатами кандидатов на пост президента США в истории. С первых минут в демократической партии США началось то, что можно назвать паникой. Все увидели своими глазами беспомощное состояние Байдена. Вот как об этом написал «Тайм»: «Еще до полуночи Джо Байден провел 90 минут дебатов против Трампа, которые даже ближайшие его союзники в частном порядке признали катастрофой. Он выглядел во всех отношениях таким же 81-летним дедушкой, каким и является, он говорил, заикаясь, тонким голосом, приводя неразборчивые аргументы и часто тупо глядя с разинутым ртом, пока Трамп бросался в одну словесную атаку за другой. Байден неоднократно замирал и проваливал даже те стандартные фразы, которые заранее подготовил».

«Не откладывайте». Байден рассказал о своем лечении от рака простаты Подробнее

«Короля делает свита»

— Мы не знаем точной причины деменции у бывшего президента США (она может быть сосудистой, из-за болезни Альцгеймера или их сочетания — прим. ред.), но её наличие очевидно, — продолжает врач-гериатр. — И при этом мы помним, как его близкие и окружение активно уверяли всех в его якобы прекрасном здоровье, которое позволяет ему быть реальным президентом страны. Что все это было ложью, окончательно выяснилось уже после его отставки. Фактически, как я и предполагал, страной руководили окружавшие его люди, которых никто не выбирал. Представляете, они принимали даже стратегические решения, влияющие на всю мировую политику. Уверен, что вклад деменции Дж. Байдена есть и в масштабировании военного конфликта на Украине.

«К нему нужно было бы проявить милосердие»

— Конечно, у сонного Джо не только синдром деменции, он имеет еще ряд гериатрических синдромов, — считает Валерий Новоселов. — Опытному врачу-гериатру это было видно во время его выступлений, речь о синдромах старческой дряхлости и саркопении (потери мышечной массы — прим. ред.). Играет ли в этом роль рак простаты, который у него сейчас активно лечат? Да, без всякого сомнения. Тут ситуация, как с оркестром, в котором каждый инструмент играет свою партию: старость и онкология вместе разрушают жизненные силы этого человека. Конечно, к нему нужно было бы проявить милосердие, дать ему отдых, но вместо этого супруга буквально таскала его по всему миру. И это тогда, когда ему больше всего нужны были плед, дневной сон и пара пломбиров, а не должность президента.

Отсутствие Байдена сейчас в публичной сфере только подтверждает, что он в болезненном состоянии. Конечно, его дела ведет супруга, и, скорее всего, она является и инициатором написания книги, и во многом возможным автором мемуаров мужа.