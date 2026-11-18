Президент США Дональд Трамп стал обладателем роскошного кресла из янтаря, преподнесенного ему польским лидером Каролем Навроцким. Как сообщает телеканал TVN24, информация об этом презенте скрывалась на протяжении нескольких месяцев.

Отмечается, что торжественное дарение состоялось в июне текущего года в рамках официального визита президента Польши в Вашингтон.

Автором эксклюзивного предмета мебели, декорированного американской государственной символикой, выступил ремесленник Люциан Мырта. При этом ни создатель, ни представители властных структур не разглашают стоимость данного изделия.

«Информацию о кресле держали в строгой тайне», — отметили собеседники телеканала.

По их словам, сведения о предмете искусства начали просачиваться в публичное поле после того, как внутри президентской канцелярии распространилась фотография этого подарка.

Ранее сообщалось, что Трамп подарил Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана.