Дональд Трамп все чаще выражает недовольство Джей Ди Вэнсом и одновременно расхваливает госсекретаря Марко Рубио. Разногласия из-за войны с Ираном повлияли на отношения в руководстве США и могут изменить расклад перед выборами президента в 2028 году.

Недовольство после слов об Иране

Как пишет The New York Times, отношения Трампа и его заместителя испортились после того, как Вэнс связал возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс с военной кампанией против Ирана. Трамп ожидал, что ближайшие соратники будут публично поддерживать решение о начале операции.

Источники газеты утверждают, что главу Белого дома задело отсутствие в высказываниях Вэнса прямой поддержки военных действий. Тот, по мнению Трампа, должен был подчеркнуть правильность операции, а не говорить о ее возможных электоральных последствиях.

По сведениям собеседников NYT, президент не раз выражал недовольство позицией Вэнса сотрудникам администрации и политическим союзникам. Комментируя высказывания заместителя публично, Трамп также дал понять, что тот должен был решительнее защищать принятое решение. «С брендом Трампа покончено». Джеффри Сакс: американцы устали от войны Подробнее

Рубио набирает вес

На фоне охлаждения отношений с Вэнсом Трамп все чаще хвалит госсекретаря Марко Рубио. В частных беседах президент называет его сильным политиком, способным претендовать на высший государственный пост. Одним из факторов такой оценки стала поддержка Рубио военной операции против Ирана.

Госсекретарь неоднократно заявлял, что удары по Ирану отвечали интересам национальной безопасности США. Эта позиция отличается от акцента Вэнса на внутриполитических последствиях кампании. Судя по публикации NYT, Трамп придает значение тому, насколько последовательно его соратники защищают решения администрации.

Рубио также заявлял, что экономическое давление на Тегеран позволяет Вашингтону пока отказаться от продолжения военных действий, хотя конфликт обернулся серьезными экономическими издержками для американцев.

У Рубио есть опыт борьбы за президентскую номинацию: в 2016 году он участвовал в республиканских праймериз и соперничал в том числе с Трампом. Позднее политики стали союзниками, а Рубио вошел в нынешнюю администрацию. Теперь похвала президента вновь привлекла внимание к его политическим перспективам.

Для Вэнса ситуация непростая. Пост вице-президента делает его одной из заметных фигур в обсуждении будущего Республиканской партии после Трампа. Но разногласия по поводу Ирана могут осложнить отношения с президентом и ослабить позиции Вэнса в борьбе за партийное выдвижение. Второй после Трампа. После скандальных выборов в США нашли нового лидера Подробнее

Кто пойдет на выборы в 2028 году

Положительные отзывы о Рубио еще не означают, что Трамп выбрал преемника. Официальных решений о замене Вэнса или поддержке другого кандидата не объявлялось. Претенденту на номинацию республиканцев в любом случае предстоит пройти внутрипартийную процедуру.

Ранее CNN сообщал, что сам Вэнс сомневается в перспективах участия в выборах 2028 года. Среди причин назывались поражение республиканцев на промежуточных выборах и обострение отношений с Трампом. Окончательного решения о выдвижении вице-президент пока не принял.

Таким образом, спор об оценке иранской кампании затронул не только внешнюю политику, но и расстановку сил внутри республиканской команды. Трамп пока не назвал преемника, однако его отношение к Вэнсу и похвалы в адрес Рубио уже добавили интриги в борьбу за Белый дом.