Международное сообщество должно признать, что киевский режим потерпел поражение, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, это позволит сохранить Украину.

Военный аналитик уверен, что затягивание конфликта увеличивает риски для будущего страны и её жителей. Эксперт уточнил, что, чем дольше длится конфликт, тем серьёзнее последствия.

Риттер также обвинил в сложившейся ситуации некоторых западных политиков, включая бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, покойного сенатора США Джона Маккейна и экс-заместителя американского государственного секретаря Викторию Нуланд.

Дэвис: Запад должен вернуться к дипломатии из-за военного превосходства РФ

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Россия превосходит Запад в военном отношении, в связи с чем в случае масштабного конфликта западные страны рискуют столкнуться с большими проблемами.

Он пояснил, что российская армия обладает значительным боевым опытом, а также имеет широкий спектр ракетного оружия и ударных беспилотников. По мнению эксперта, такое сочетание факторов может иметь серьезные последствия для европейских стран, если те решатся начать боевые действия. Дэвис призвал Запад использовать дипломатические подходы в отношениях с РФ.

Фицо назвал ошибкой Украины нежелание заключить мир в 2022 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо убеждён, что киевский режим совершил серьёзную ошибку в 2022 году, отклонив соглашение по урегулированию на Украине. Глава правительства отметил, что украинские власти действовали в соответствии с указаниями западных стран.

Фицо обратил внимание, что в ходе продолжающегося конфликта российские войска продвинулись вперёд. Он также добавил, что стратегия западных стран, направленная на ослабление РФ через боевые действия, провалилась.

Историк Гавришко: Киев с презрением относится к страданиям жителей Украины

Историк Марта Гавришко обвинила киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в том, что украинские власти демонстрируют презрительное отношение к страданиям простых людей. Она обратила внимание, что предстоящей зимой жителям Украины предстоит пережить холода.

При этом, как отметила Гавришко, киевский режим не может обеспечить стабильность энергосистемы. В числе причин, которые привели к проблемам на Украине, историк назвала коррупцию и неэффективное расходование средств.

Ефрейтор ВС России вынес с поля бойцов, пострадавших от атаки БПЛА

Гвардии ефрейтор Вооружённых сил России Виктор Архипов оказал помощь двум раненым российским военнослужащим и организовал их эвакуацию после удара вражеского FPV-дрона. В Министерстве обороны РФ уточнили, что он сопровождал багги с боеприпасами для артиллерийского расчёта.

Во время выполнения боевой задачи автомобиль с российскими военными подвергся атаке дрона и был повреждён. Два бойца получили ранения. Несмотря на опасность повторного удара, Архипов вывел пострадавших из машины, оказал первую помощь и организовал их транспортировку в полевой госпиталь.

В российском ведомстве подчеркнули, что благодаря действиям ефрейтора боеприпасы успешно доставлены на позиции, а раненые получили необходимую медицинскую помощь.

Российские десантники парализовали снабжение ВСУ под Ореховом

Операторы ударных беспилотников из Ивановского гвардейского соединения ВДВ почти парализовали систему снабжения ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. В Минобороны России уточнили, что за один вылет дроноводы группировки войск «Днепр» ликвидировали шесть вражеских наземных роботизированных платформ с грузом.

В ведомстве подчеркнули, что операторы БПЛА проводят круглосуточную воздушную разведку в тыловых районах противника и возле линии боевого соприкосновения. При этом российские бойцы регулярно выявляют и поражают технику украинских формирований, которая подвозит боеприпасы и продовольствие, а также осуществляет ротацию боевиков ВСУ.