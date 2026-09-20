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Дэвис: Запад должен вернуться к дипломатии из-за военного превосходства РФ

Станислав Красильников / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что западным странам следует сделать ставку на дипломатические методы в отношениях с Россией.

По его мнению, в случае масштабного военного конфликта Запад может столкнуться с серьезными трудностями из-за возможностей российских вооруженных сил.

Дэвис отметил, что Россия располагает различными видами ракетного вооружения и ударными беспилотниками, а также обладает опытом боевых действий. По его оценке, сочетание этих факторов способно создать значительные риски для европейских стран в случае прямого столкновения.

Американский военный считает, что потенциальные последствия такого конфликта могут оказаться крайне тяжелыми для Запада. В связи с этим он выступил за поиск альтернативных способов урегулирования противоречий и возвращение к дипломатическим переговорам.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд западных политиков, по его мнению, может стремиться к прямому конфликту между НАТО и Россией. 
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