Военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что международному сообществу следует признать поражение Украины.

Риттер считает, что продолжение боевых действий повышает риски для будущего Украины и ее населения. Он также утверждает, что чем дольше длится конфликт, тем серьезнее становятся последствия для украинского государства и общества.

«Украина проиграла. Чем скорее мир это признает, тем больше украинцев останется в живых. Чем скорее мир это признает, тем больше у Украины шансов остаться жизнеспособным национальным государством после конфликта», — сказал он.

Отдельно аналитик обвинил в сложившейся ситуации ряд западных политиков, которые, по его оценке, поддерживали продолжение боевых действий и призывали Киев сражаться дальше. В числе таких деятелей он назвал Бориса Джонсона, Джона Маккейна и Викторию Нуланд.

Ранее стало известно о поражении российскими военными контейнеровоза, доставившего грузы для ВСУ в порт Черноморск Одесской области.