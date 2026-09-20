Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
295

Риттер: мир должен признать поражение Украины ради ее сохранения

Tiia Monto / ru.wikipedia.org
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что международному сообществу следует признать поражение Украины.

Риттер считает, что продолжение боевых действий повышает риски для будущего Украины и ее населения. Он также утверждает, что чем дольше длится конфликт, тем серьезнее становятся последствия для украинского государства и общества.

«Украина проиграла. Чем скорее мир это признает, тем больше украинцев останется в живых. Чем скорее мир это признает, тем больше у Украины шансов остаться жизнеспособным национальным государством после конфликта», — сказал он.

Отдельно аналитик обвинил в сложившейся ситуации ряд западных политиков, которые, по его оценке, поддерживали продолжение боевых действий и призывали Киев сражаться дальше. В числе таких деятелей он назвал Бориса Джонсона, Джона Маккейна и Викторию Нуланд.

Ранее стало известно о поражении российскими военными контейнеровоза, доставившего грузы для ВСУ в порт Черноморск Одесской области.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаСкотт РиттерУкраина
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть