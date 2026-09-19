Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
232

Ефрейтор Архипов под атакой БПЛА вынес раненых товарищей

Сергей Бобылев / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Гвардии ефрейтор Виктор Архипов помог двум раненым военнослужащим покинуть поврежденный автомобиль и организовал их эвакуацию после атаки FPV-дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Архипов сопровождал багги с боеприпасами к позиции артиллерийского расчета. После успешной доставки груза группа начала возвращение, однако по пути автомобиль подвергся атаке беспилотника и получил повреждения. Двое военнослужащих были ранены.

Несмотря на сохранявшуюся угрозу повторного удара, Архипов помог пострадавшим выбраться из машины, оказал им первую медицинскую помощь и организовал доставку в полевой госпиталь. В Минобороны отметили, что благодаря его действиям боеприпасы были своевременно доставлены на позицию, а раненым оказана необходимая помощь.

Ранее российские военнослужащие нанесли удары по трем логистическим центрам ВСУ в Одесской и Харьковской областях.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияБПЛАВС РФМинобороны РФ
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть