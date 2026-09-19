Ефрейтор Архипов под атакой БПЛА вынес раненых товарищей

Гвардии ефрейтор Виктор Архипов помог двум раненым военнослужащим покинуть поврежденный автомобиль и организовал их эвакуацию после атаки FPV-дрона. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Архипов сопровождал багги с боеприпасами к позиции артиллерийского расчета. После успешной доставки груза группа начала возвращение, однако по пути автомобиль подвергся атаке беспилотника и получил повреждения. Двое военнослужащих были ранены.

Несмотря на сохранявшуюся угрозу повторного удара, Архипов помог пострадавшим выбраться из машины, оказал им первую медицинскую помощь и организовал доставку в полевой госпиталь. В Минобороны отметили, что благодаря его действиям боеприпасы были своевременно доставлены на позицию, а раненым оказана необходимая помощь.

Ранее российские военнослужащие нанесли удары по трем логистическим центрам ВСУ в Одесской и Харьковской областях.