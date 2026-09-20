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Историк Гавришко: киевский режим с презрением относится к страданиям народа

Владимир Зеленский / Социальные сети
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским с презрением относится к страданиям жителей Украины, заявила украинский историк Марта Гавришко.

Она уточнила, что в ближайшие месяцы гражданам страны предстоит пережить холода. Гавришко отметила, что это касается не Зеленского и его окружения, а простого народа.

«Тем самым людям, которым постоянно говорят терпеть, жертвовать собой и страдать <...> Правительство Зеленского не просто подводит свой народ. Оно относится к страданиям людей с презрением», — написала Гавришко на своей странице в социальной сети X*.

Историк отметила, что киевский режим не способен обеспечить стабильность энергосистемы Украины в зимние месяцы. По её словам, к этому привели коррупция, неэффективное расходование средств и отсутствие соответствующих законов.

Напомним, в середине немецкая газета Berliner Zeitung написала, что предстоящей зимой крупные города Украины могут стать непригодными для жизни из-за дефицита энергоресурсов. 12 сентября украинский премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима будет основным вызовом для страны.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
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ПолитикаВладимир Зеленскийэнергетика Украиныкиевский режим
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