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Фицо назвал ошибкой нежелание Украины заключить мир в 2022 году

Gage Skidmore / Flickr.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина допустила серьезную ошибку в 2022 году, отказавшись от подписания подготовленного мирного соглашения.

По его мнению, Киев тогда последовал рекомендациям западных государств, а продолжение конфликта привело к дальнейшему продвижению российских войск.

«Украина совершила в апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала конфликта, огромную ошибку, когда послушала русофобный Запад и не подписала подготовленный договор о мире», - отметил Фицо.

Он также считает, что стратегия западных стран, направленная на ослабление России посредством конфликта на Украине, не достигла заявленных целей. Он добавил, что гордится тем фактом, что правительство Словакии не поддерживает военные поставки и кредиты Киеву и выступает за скорейшее начало переговоров о мирном урегулировании.

Ранее Фицо заявил, что ряд западных политиков, по его мнению, может стремиться к прямому конфликту между НАТО и Россией. 
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ПолитикаРоберт ФицоУкраинаСловакия
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