Прием интернет-знаменитостей в резиденции британского премьера обернулся политическим скандалом. Один из гостей записал ролик с непристойной песней у знаменитой двери на Даунинг-стрит. Оппоненты же заявили, что премьер выставил Британию на посмешище.

Прием с неожиданными последствиями

В начале ноября премьер-министр Великобритании Энди Бернем пригласил около 60 популярных инфлюенсеров в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит. Встреча должна была помочь политику наладить контакт с аудиторией социальных сетей. Однако опубликованные после мероприятия видео обернулись грандиозным скандалом.

Главным героем истории стал блогер, известный в сети как Max Balegde. Его настоящее имя — Макс Троуб. На TikTok за ним следят около 3,6 млн человек. Инфлюенсер записал ролик возле знаменитой черной двери резиденции премьера: он открывал рот под вирусный аудиотрек с грубой и непристойной фразой. Фрагмент вызвал понятное возмущение.

После критики видео удалили, Баледж принес извинения тем, кого могла задеть публикация, но одновременно обвинил правых комментаторов в искусственном раздувании скандала. Он утверждал, что ролик несколько недель никого не возмущал, пока на него не обратили внимание хейтеры. Блогер настаивал, что его обычный контент построен на шутках и несерьезном поведении. Момент ИИ-стины. Британскому премьеру речи пишет американская нейросеть Подробнее

Поют и танцуют

Другой приглашенный автор, Люк Хэмнетт, опубликовал запись из коридоров правительственной резиденции. Он повторил знаменитый танец героя Хью Гранта из фильма «Реальная любовь». Ролик был связан с интервью, которое Хэмнетт записывал с Бернемом для своего подкаста. Внимание привлекло то, как гости использовали историческое здание для собственных публикаций.

Лидер Консервативной партии Кеми Баденок назвала происходящее позором. По ее мнению, Бернем превратил резиденцию главы правительства в площадку для легкомысленных роликов и выставил Великобританию на посмешище перед другими странами. Она напомнила, что Даунинг-стрит — символ британской власти, где принимают иностранных лидеров.

Глава Reform UK Найджел Фарадж также счел поведение гостей неподобающим. Он назвал использование знаменитой двери для подобных видео детским и унизительным, хотя и не выступил против самого приглашения блогеров в резиденцию. Пабы, деньги и Эпштейн. Создан список скандалов Бернема, меняющего Стармера Подробнее

Мнения разделились

В правительстве осудили ролик, но поддержали общение с инфлюенсерами. Министр по делам женщин и равенства Бриджит Филлипсон назвала запись Баледжа совершенно неприемлемой, но поддержала стремление премьера обращаться к молодой аудитории через популярные онлайн-площадки. Представитель Бернема также заявил, что содержание ролика было недопустимым и правильно, что автор его удалил.

Художница Софи Ти, у которой более двух миллионов подписчиков, предложила еще один взгляд на историю. В эфире BBC Radio 4 она охарактеризовала отношения политиков и инфлюенсеров как взаимное использование возможностей друг друга. Она признала, что тоже использовала приглашение для продвижения своей платформы.

Сам Бернем отказался извиняться за сам факт общения с блогерами. Он объяснил, что миллионы людей, особенно молодых, уже не получают информацию из традиционных СМИ, поэтому власти должны обращаться к ним там, где они проводят время. По данным британских СМИ, совокупная аудитория приглашенных авторов превышает 470 млн подписчиков.