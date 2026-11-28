Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина объявила о планах вернуться из Индии на родину 16 декабря. В стране ее заочно приговорили к смертной казни за подавление протестов 2024 года, в ходе которых, по оценке ООН, могли погибнуть до 1400 человек.

Дата с историческим смыслом

79-летняя Хасина находится в Индии с августа 2024 года. Тогда студенческие выступления против системы квот при распределении государственных рабочих мест переросли в массовые протесты. Молодежь возмущалась привилегиями для родственников участников войны за независимость от Пакистана, а затем потребовала отставки главы правительства.

Хасина руководила страной более 20 лет, последние 15 — непрерывно. 5 августа 2024 года, когда протесты достигли кульминации, она ушла в отставку и улетела в Индию. По оценке ООН, в ходе подавления выступлений погибли до 1400 человек.

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Теперь бывшая глава правительства намерена вернуться 16 декабря — в День победы, когда в Бангладеш отмечают окончание войны 1971 года и обретение независимости. «Если мне суждено умереть, я предпочла бы умереть на земле своей страны, среди своего народа», — приводит ее слова Financial Times.

Хасина просит власти организовать перелет из Дели в Дакку на национальном авиаперевозчике, но правительство Бангладеш отвергает эту идею.

Приговор и спор об экстрадиции

В ноябре 2025 года Международный трибунал Бангладеш заочно признал Хасину виновной в преступлениях против человечности и приговорил к смертной казни. Суд связал ее действия с подавлением протестов. Сама бывшая премьер-министр отвергла обвинения и назвала разбирательство политически мотивированным.

После смены власти деятельность партии Хасины «Авами лиг» запретили. Сама политик лишилась возможности вернуться к публичной деятельности на родине, а ее сторонники продолжают добиваться восстановления партии. В стране сформировалось новое правительство во главе с Тариком Рахманом, представляющим Националистическую партию Бангладеш.

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Власти не намерены помогать Хасине вернуться обычным авиарейсом. Государственный министр иностранных дел Хумаюн Кобир заявил, что она может попасть в страну только в рамках экстрадиции — под конвоем и под строгим надзором. Паспорт и удостоверения Хасины аннулировали после ее отъезда.

Индия пока не удовлетворила запрос Дакки о выдаче бывшего премьера. Представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели рассматривает вопрос во взаимодействии с Бангладеш. По данным Financial Times, Нью-Дели не намерен отправлять Хасину на смерть. Добровольное возвращение и принудительная экстрадиция — разные сценарии.

Возвращение может обострить кризис

Аналитики, опрошенные журналистами, считают, что само заявление Хасины способно усилить напряженность. Если она появится в стране, ее противники могут выйти на улицы с требованием исполнить приговор. Если власти не допустят ее возвращения, это может вызвать недовольство среди сторонников бывшего премьера.

Политическая обстановка в Бангладеш остается нестабильной. По данным проекта ACLED, отслеживающего политическое насилие, его уровень достиг максимума со времени протестов 2024 года. За месяц, по данным ACLED, сторонники «Авами лиг» провели около 40 демонстраций и устроили более 140 беспорядков.