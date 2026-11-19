Президент России Владимир Путин отправился на трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.

Кортеж главы российского государства выехал из отеля Conrad в Шэньчжэне и направился в государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», где состоятся переговоры. Название резиденции отсылает к китайскому мифическому единорогу — символу благополучия и долголетия.

Ранее в четверг Путин провел двустороннюю встречу с Трампом на полях саммита АТЭС. Накануне состоялись полномасштабные переговоры российского президента с Си Цзиньпином.

Предстоящая беседа станет первой в истории трехсторонней встречей лидеров России, США и Китая.