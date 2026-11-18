Прием президента России Владимира Путина в китайском мегаполисе Шэньчжэнь, куда он прибыл на 33-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), организовали по высшему протоколу. Принимающая сторона уделила особое внимание церемониалу и атмосфере визита — от парадного строя в воздушной гавани до доверительного общения с председателем КНР Си Цзиньпином в государственной резиденции.

Красная дорожка, караул трех родов войск и приветствия у трапа

Самолет российского лидера Ил-96 приземлился в международном аэропорту Баоань в Шэньчжэне. От имени руководства страны гостя у трапа приветствовал член Постоянного комитета Политбюро и секретарь Секретариата ЦК Коммунистической партии Китая Цай Ци.

От самолета до выхода из зоны прилета была расстелена красная ковровая дорожка, вдоль которой выстроился почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в белой, защитной и голубой парадной форме, представляющей военно-морские, сухопутные и военно-воздушные силы.

Торжественный ритм церемонии задавал военный оркестр. За строем военнослужащих выстроились юноши в темно-розовых костюмах и девушки в белых блузках с розовыми и голубыми юбками. Они держали букеты цветов, размахивали флажками России и Китая и синхронно скандировали по-китайски: «Горячо приветствуем».

Переговоры и рабочий завтрак в резиденции «Цилинь Шаньчжуан»

После торжественной встречи в аэропорту программа в Шэньчжэне перешла в переговорный формат, сохранив теплый и доверительный тон. 18 ноября в полдень по местному времени (07:01 мск) Владимир Путин и Си Цзиньпин провели полноформатные переговоры с участием представительных делегаций на вилле «Цилиньюань» в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Название комплекса отсылает к «китайскому единорогу», который считается символом долголетия и благополучия.

После официальной части лидеры продолжили общение в узком составе за рабочим завтраком, а общая продолжительность их беседы превысила два часа. На кадрах, обнародованных пресс-службой Кремля, видно, что встреча за столом проходила в живописной парковой обстановке с видом на природу. К завтраку присоединились глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а с китайской стороны — министр иностранных дел Ван И и секретарь Секретариата ЦК КПК Цай Ци.

В ходе переговоров Си Цзиньпин сравнил отношения России и Китая с «неподвижной горой», подчеркнув, что они «остаются неподвижны при любой невзгоде в мире» и не зависят от «сиюминутной мировой конъюнктуры». Владимир Путин назвал беседу с председателем КНР «обстоятельной» и охарактеризовал ее как разговор «с хорошим другом».

По словам Юрия Ушакова, на расширенной встрече стороны затронули рост двустороннего товарооборота (превышающего $200 млрд), увеличение турпотока на 43% после введения безвизового режима и культурные обмены, включая открытие фестиваля «Московские сезоны» в Шэньчжэне. За рабочим завтраком в узком составе обсуждение перешло к внешней политике — в частности, ситуации вокруг Украины (включая недавние трехсторонние контакты в Абу-Даби), проблематике Корейского полуострова и подготовке к предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Дальнейшая программа форума

Помимо двусторонних контактов с руководством Китая, программа Владимира Путина на площадке форума включает выступление на Деловом саммите АТЭС, посещение совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне, а также участие в общем заседании лидеров экономик 19 ноября, где планируется обсудить цифровизацию, искусственный интеллект и торгово-экономические связи.

В этот же день в Шэньчжэне ожидается первая в истории трехсторонняя встреча с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, отдельный контакт лидеров России и США, а также общение российского президента с прессой по итогам поездки.