Президент России Владимир Путин прибыл на торжественный прием для гостей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Местом проведения мероприятия, организованного от имени председателя КНР Си Цзиньпина, стал конгресс-комплекс Shenzhen International Communication Center (SICC) в районе Футянь.

Саммит начался сегодня, 18 ноября, и продлится два дня. Российский лидер уже выступил на Деловом форуме АТЭС и провел переговоры, в частности, с председателем КНР Си Цзиньпином. Также у него запланировано участие в основных заседаниях саммита и трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом (19 ноября).