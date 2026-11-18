Российский президент Владимир Путин, встретившийся в среду на полях саммита АТЭС в КНР с главой Вьетнама То Ламом, отметил успешность его сентябрьского визита в РФ.

«Ваш сентябрьский визит в нашу страну был весьма успешным. Мы действительно хорошо поработали», - заявил он.

Путин упомянул о подписании в ходе визита То Лама в РФ ряда соглашений, способствовавших укреплению договорно-правовой базы.

По словам президента РФ, подписанные соглашения помогают двум странам «двигаться вперед».

В ходе переговоров Путин назвал партнерство с Вьетнамом приоритетом внешней политики РФ.