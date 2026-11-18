Президент России Владимир Путин начал выступление на деловом форуме АТЭС. Российский лидер заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, а также промышленным и технологическим хабом планеты.

Слово Путину передал председатель КНР Си Цзиньпин, который открыл деловой форум. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, в своем выступлении российский лидер представит оценки ситуации в мировой экономике, расскажет о результатах России и инвестиционном потенциале страны.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил заинтересованность в отдельной встрече с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита АТЭС в КНР при наличии такой возможности.