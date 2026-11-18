Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут в китайском Шэньчжэне встречи в разных форматах, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Она [встреча] будет не одна. Она будет и на ногах, и на ступеньках, так сказать, и в креслах», — сказал госдеятель журналистам.

Российский и американский лидеры находятся в Шэньчжэне для участия в двухдневном саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который начался сегодня, 18 ноября. Также завтра состоится их трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином — первая в истории совместная встреча лидеров РФ, США и Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин и Трамп увидятся сегодня на торжественном приеме в честь лидеров стран-участниц саммита АТЭС.