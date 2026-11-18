Кадры проезда кортежа российского президента Владимира Путина по улицам китайского города Шэньчжэнь, где проходит саммит АТЭС, опубликовал в своем Telegram-канале журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Кортеж Путина на впечатляющей скорости на дорогах Шэньчжэня. Оперативные перемещения по мегаполису. И в первый день саммита, и во второй, когда (состоится) встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа, тоже», - сказал он.

Напомним, трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР запланирована в Шэньчжэне в четверг.

В среду российский президент встретился на полях саммита АТЭС с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле сообщили, что в ближайшие часы Путин увидится с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее Зарубин опубликовал кадры забега репортеров к месту встречи Путина и Си Цзиньпина, где 19 ноября пройдут также трехсторонние переговоры.