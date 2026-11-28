Трагедия произошла 10 апреля 2010 года неподалеку от Смоленска. Тогда разбился Ту-154, на котором летел президент Польши Лех Качиньский. В самолете находились 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа; они направлялись на мемориальные мероприятия в Катынь.

В пятницу Национальная прокуратура Польши обнародовала доклад международной группы специалистов. Их вывод: катастрофа стала следствием ошибок экипажа. Журек допускает, что после такого заключения расследование будет завершено.

Новое заключение: «категоричные» выводы

Доклад подготовили 22 специалиста из разных стран. В комиссию их назначил министр Збигнев Зебро — в тот период, когда нынешние польские власти находились в оппозиции. Журек заявил журналистам, что выводы носят категоричный характер и приведут к одной из форм завершения разбирательства. Дальнейшую судьбу дела должна определить следственная группа.

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Предыдущие выводы: туман и ошибки

Спустя год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) назвал непосредственной причиной решение экипажа не уходить на запасной аэродром в тумане. Системной причиной МАК считал недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к схожей картине: самолет снизился ниже допустимого минимума в условиях тумана.

Повторная комиссия: что хотела установить?

В 2015 году польское правительство отвергло выводы МАК и комиссии Миллера и решило провести новое расследование. Эта комиссия несколько лет не могла завершить работу. Возглавляемая Мачеревичем структура возлагала ответственность на российские власти и выдвигала версию о взрыве на борту. На основании промежуточных выводов в Польше были инициированы уголовные дела против трех российских авиадиспетчеров.

Решения 2023 года: отмена обвинений

В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию. Польская сторона также отказалась от обвинений в адрес России по поводу крушения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что Москва всегда выступала против политизации этой трагедии, и выразил надежду, что страница будет перевернута.

Источники:

https://ria.ru/