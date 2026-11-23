В Евросоюзе обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета и дальнейшей финансовой поддержки Украины. Переговоры между странами блока обещают быть напряженными, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Вот теперь мы действительно начинаем драться», — так один из собеседников издания охарактеризовал предстоящие дискуссии.

Новый вариант бюджета, предложенный председателем Евросовета Антониу Коштой, в ряде пунктов учитывает интересы Франции. Документ предусматривает сохранение сельскохозяйственных субсидий и введение общеевропейского цифрового сбора, которого добивается Париж. Однако французские власти раскритиковали инициативу, заявив, что она не гарантирует необходимые доходы фермерам. Это вызвало недовольство среди государств, выступающих за сокращение расходов ЕС.

Споры разгорелись и вокруг идеи обложить цифровым сбором крупные технологические компании, в том числе Google и Meta*. Против инициативы выступил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Министр по европейским делам Швеции Йессика Розенкранц также усомнилась, что новые налоги помогут решить бюджетные проблемы. Один из дипломатов предупредил, что такой шаг может спровоцировать ответные меры со стороны США.

Отдельным предметом дискуссий остается помощь Украине. В проекте предусмотрено сохранение 100 миллиардов евро для Киева, однако проценты по действующим и будущим кредитам предлагается выплачивать из других источников. По данным Politico, европейские чиновники рассматривают возможность создания для этих целей отдельного финансового механизма.

Кошта представил обновленный проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы 21 ноября. Он предусматривает сокращение расходов на 204 миллиарда евро, или 10%, относительно первоначального предложения Еврокомиссии. При этом финансирование Украины предлагается оставить на прежнем уровне, тогда как расходы на региональное развитие, конкурентоспособность, научные исследования и гражданскую защиту планируется уменьшить.

В понедельник постоянные представители стран ЕС приступят к детальному обсуждению документа. В четверг проект рассмотрят лидеры государств сообщества на специальном саммите.

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.