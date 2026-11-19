В ответ на атаку Крымского моста ВС РФ обрушили на Украину целый рой дронов и ракет. Подробности сегодняшних ударов приводит Минобороны.

По данным ведомства, в Одесской области были поражены электроподстанции в населенных пунктах Каролино-Бугаз и Белгород-Днестровский, которые питают портовую инфраструктуру. Кроме того, в Черноморске прилетело по складам с топливом, а в Черном море было атаковано судно с грузами для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Сумах была поражена подстанция мощностью 330 кВ. Она обеспечивала энергией промышленные предприятия и логистические центры.

Также координатор украинского подполья Сергей Лебедев сообщает об ударе крылатой ракетой «Бандероль» по промышленному предприятию в Павлограде (Днепропетровская область). После прилета на объекте вспыхнул крупный пожар. «По сведениям Сопротивления, возле здания регулярно парковались автомобили с военными номерами. На территорию предприятия также заезжали военные грузовики и микроавтобусы, которые впоследствии покидали объект», — пишет подпольщик. 800 кг ярости. Ракета-мститель готова стереть Киев в пыль за Крымский мост Подробнее

Ситуация на направлениях

На запорожском фронте продолжаются упорные бои в районе Приморского и Степногорска, пишет телеграм-канал WarGonzo. Идут сражения и у Лукьяновского.

На добропольском направлении не стихают бои у Сергеевки. Есть успехи в Лидино, где наши войска продвигаются вперед.

На константиновском направлении ВС РФ вошли в Николайполье. А на купянском участке идут бои в районе Соболевки. Сообщается, что на богуславском направлении ВС РФ вошли в населенный пункт Боровая, начался штурм.

ФАБ на головы

В районе Стецковки подтверждено точное попадание фугасной авиабомбы (ФАБ) по командному пункту батальона 116-1 отдельной бригады теробороны ВСУ, пишет телеграм-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север». Есть потери среди офицеров управления и отдела планирования операций. Ужас из XX века. Самая убийственная тактика боя СВО проверена на немцах Подробнее

Зачистили небо

Минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника, которыми ВСУ атаковали мирные регионы нашей страны. По данным Минобороны РФ, вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан.