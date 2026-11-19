Украина несёт колоссальные потери от воздушных ударов Российской армии, в то время как Европа пытается наладить поставки вооружения, в том числе через Одессу, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Как сообщалось, российская армия нанесла удары по двум электроподстанциям в Одесской области в населенном пункте Каролино-Бугаз и Белгород-Днестровский, питающих электроэнергией морской порт и логистические центры ВСУ.

Как отметил Матвийчук, такие атаки существенно влияют на работу портовой инфраструктуры.

«На складах в Одесском порту накапливаются боеприпасы для 155-мм гаубиц, дальнобойные ракеты типа Storm Shadow, а также беспилотники, которые Запад начал производить в неограниченных количествах для Киева», — заявил Матвийчук.

Все эти склады, как только разведка РФ их вычисляет, подвергаются ударам и уничтожению. Также оружие ВСУ уничтожается на этапе логистики. В связи с этим военный эксперт напомнил об объявленном Великобританией намерении поставить Киеву новые дальнобойные беспилотники.

«Премьер Британии Бернем заявил, что несколько тысяч беспилотников поставят на Украину… Не исключено, что все это будет уничтожено на этапе логистики… Есть непреложное правило военной науки: бить противника и его технику — первое — на маршрутах движения, на платформах погрузки, на маршрутах разгрузки. И самое главное, второе — при передаче их войскам, чтобы еще и живую силу врага поразить», — отметил Матвийчук.

Собеседник издания выразил уверенность, что вся эта логистика и инфраструктура сегодня находится под пристальным наблюдением российской разведки.

«Для уничтожения может быть применено разнообразное вооружение. От "Гераней" до "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров"», — подытожил Матвийчук.

Ранее в Минобороны проинформировали, что российские Вооруженные силы атаковали судно, перевозившее грузы военного назначения для украинских войск в Одесский порт.