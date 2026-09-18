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Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР

Telegram-канал Минобороны РФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Российские подразделения установили контроль еще над двумя населенными пунктами в зоне СВО. Согласно информации, озвученной Министерством обороны РФ, речь идет о Веролюбовке и Золотом Колодезе, расположенных в границах Донецкой Народной Республики.

В ходе операций по взятию этих территорий участвовали военнослужащие из состава группировки войск «Центр». Помимо них, в боевых действиях принимали участие бойцы группировки «Юг».

В зоне ответственности группировки «Юг» украинские формирования понесли серьёзные потери. Было уничтожено свыше 1240 бойцов противника, шесть единиц бронетехники, 141 автомобиль, а также десять артиллерийских орудий полевого типа. Одновременно с этим части группировки «Центр», продвинувшиеся к Золотому Колодезю, нанесли поражение силам ВСУ, а также подразделениям морской пехоты и нацгвардии Украины. В результате данных действий ликвидировано более 2865 военнослужащих, уничтожено 17 бронированных машин, 83 транспортных средства, пять орудий и пять комплексов радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 15 сентября, российское оборонное ведомство подтвердило факт взятия под контроль Ольховатки в Харьковской области. 
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ОбществоВС РФосвобождение населенных пунктовДНРМинобороны РФ
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