Российские военные разнесли дронами группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая намеревалась контратаковать наши позиции в Харьковской области. Подробности приводит телеграм-канал «Северный ветер».

По информации канала, враг сгруппировал крупные силы и бронетехнику в районе населенного пункта Золочев, чтобы атаковать в направлении Казачьей Лопани. Однако скопление противника было раскрыто нашей разведкой, после чего по боевикам ударили российские дроны. Было уничтожено три танка и большое количество живой силы ВСУ. «Их положат». Киев взбешен: четверть бойцов ВСУ убита в «котле» у Харькова Подробнее

Ситуация на направлениях

На краснолиманском направлении бои идут у Колодезей, Заречного и Ямполя, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. Также продолжается сражение за Лиман, где наши бойцы отражают атаки врага и удерживают позиции.

На северском участке ВСУ пытаются контратаковать у Васильевской Пустоши, но безуспешно. Здесь же идут бои у Николаевки.

На константиновском фронте наши бойцы штурмуют Алексеево-Дружковку. Также идет ее охват с флангов. На добропольском — тяжелые бои за Сергеевку, Гулево и Доброполье. ВС РФ расширяют охват города с юга и юго-запада. Смертельная доза яда. В Киеве уже нечем дышать: что горит на складах НАТО Подробнее

Киев в огне

Минувшей ночью и утром ВС РФ провели массированную атаку на военные объекты Украины. По данным координатора украинского подполья Сергея Лебедева, прилеты были зафиксированы в Киевской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Одной из основных целей стала столица Украины. Подполье сообщает о мощном ударе в Святошинском районе Киева — столб дыма виден за много километров. Пораженная цель и последствия пока уточняются.

Между тем Минобороны РФ сообщает о поражении «Киевского автотранспортного предприятия», которое выпускало специализированные для нужд ВСУ автомобили. А в Одесской области в порту Черноморска прилетело по сухогрузу. Под музыку Вивальди. Удар супербомбы: Киев горит в аду, Изюм залит кровью Подробнее

Зачистили небо

За ночь российские силы ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА, которыми противник атаковал мирные регионы России. Об этом говорится в сводке Минобороны.

По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.