Новости СВО на 18 сентября. Запад предрек Киеву коллапс после ударов ВС РФ

Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на пятницу, 18 сентября.

Запад предрек Киеву тотальный коллапс этой зимой ВС РФ освободили Малую Волчью и Розовку Украина не сможет быстро начать производство противобаллистических ракет для ПВО Авиация ВС РФ разгромила командование «Азова»*. Убит комбриг 3-й отдельной штурмовой бригады Удар по мосту в Затоке дал результаты. Запад заявил об осложнении поставок через Дунайские порты Украины ВС РФ развивают удар у Дружковки. Русские штурмовики зачищают карманы у Часова Яра и Константиновки В России раскрыли, как Киев фальсифицировал события в Буче

Встанут ТЭЦ, свет по 4 часа: Запад предрек Киеву тотальный коллапс

Британское издание The Economist решило вынести столице «незалежной» жесткий приговор. Грядущей зимой, замечают англичане, Киев рискует остаться без света, отопления, воды и канализации. По наилучшему сценарию электричество будет в городе до 4 часов.

Однако интересно, кто рисует эти прогнозы. За ними стоят западные дипломаты, которые с учетом таких апокалиптичных картинок заявляют, что «город может рухнуть». При этом местные чиновники уже паникуют и ожидают «абсолютного ада» уже к октябрю.

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Наибольшие опасения у Запада и у Банковой вызывают крупные советские ТЭЦ. Защитить их противник не в состоянии, а раз так, то в Англии рекомендуют местным лишь запастись выдержкой.

Впрочем, все заявления дипломатов из Лондона стоит оценивать критически. Россия, вероятно, как и в прошлой кампании может атаковать энергетику противника. Наши военные сообщили, что проработка такого плана есть. Вот только, вероятно, что основной акцент работы будет вновь именно на тех объектах, которые связаны с военным производством. Мирное население наша страна не трогает, это доказали и прошлые кампании.

Вернулись домой: ВС РФ освободили еще два села

Как сообщили в военном ведомстве РФ, наши войска освободили два села. Первое — Малая Волчья в Харьковской области. Это небольшой населенный пункт, лежащий внутри Харьковского котла, где сейчас идут тяжелые бои. Его освобождение развивает наш успех и уменьшает общую площадь, контролируемую врагом.

Второй успех фиксируется в Запорожской области. Там наши части освободили Розовку. Это небольшое село, лежащее севернее Зарницы и Рождественского.

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Украина без ПВО: противобаллистические ракеты для ВСУ не скоро пойдут в серию

Еще летом Киев много говорил о разрабатываемой противоракете FP-7, которая якобы должна бороться с российскими ракетами. Позднее, уже в сентябре, он представлял свои наработки по части ПВО в Польше. Вот только зрада пришла откуда не ждали. Нардеп Верховной Рады Роман Костенко заявил, что Украина не скоро получит свои средства поражения российских баллистических ракет.

«Противобаллистическая оборона — это не ближайшая перспектива, это факт. Давайте не будем обманывать. В ближайшую зиму и, возможно, еще какое-то время мы будем зависеть от наших партнеров в вопросах перехвата именно баллистических ракет», — заявил нардеп.

Спасать «незалежную» в эту зиму опять придется союзникам. Вот только как они это будут делать — вопрос открытый, ведь дефицит противоракет к американским ЗРК Patriot заметен уже во всем мире. Конечно, власти Германии накануне снова расщедрились и решили дать аж 10 ракет типа PAC-2, созданных для перехвата самолетов и крылатых ракет. Вот только все они, вероятно, будут выпущены уже во время ближайшего массированного удара ВС РФ.

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Месть нацистам: Авиация ВС РФ похоронила командование «Азова»* в Изюме

Авиация ВС РФ массированным ударом вмяли в землю позиции боевиков ВСУ из 3-й отдельной штурмовой бригады, созданной на базе «Азова»*. В результате атаки по целям в районе Изюма враг понес тяжелейшие потери. Нашим огнем стерто в пыль до пяти пунктов временной дислокации, склады с боеприпасами и БПЛА, а также ликвидирован комбриг врага Ярослав Левенец, сообщает «Украина.ру».

По данным авторов, масштаб потерь такой большой, что в Харькове начался экстренный сбор крови, а в Изюме, куда и целились наши войска, днем была настоящая паника: мобильная связь легла, налоговая и миграционная службы закрылись, управление остатками сил врага на правом берегу Оскола оказалось парализованным.

Тылы ВСУ в огне: Поставки Киева через Дунай осложнены

По данным Reuters, повреждение железнодорожного моста в районе Затоке, ремонт которого по приблизительным оценкам может занять около трех недель, серьезно сказываются на перспективах Киева по вывозу зерна и других товаров зарубеж. По данным «Укрзализницы» ситуация очень сложная, ведь без восстановления переправы минимальное ожидание для вагонов составит 26 дней.

Острее всего ситуация сказывается на дунайских портах, которые стали основной точкой вывоза и ввоза грузов после начала активных ударов по району Одессы. Сейчас к Дунаю идут около 3 тыс. вагонов с зерном и что делать с ними пока неясно. Наиболее очевидный выбор — пустить поставки через Молдавию, но возможности этого коридора крайне ограниченные.

Впрочем, вероятно, что и сами дунайские порты могут быть выведены из строя. Сегодня ВС РФ продолжили поражать атаками БПЛА порты Украины и морские суда. Очередными выбитыми целями стал сухогруз, стоявший в Черноморске, и еще один корабль, шедший в порт Измаила, который как раз и стоит на Дунае.

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ВС РФ ведут бои у Дружковки: русская армия выходит к одной из крепостей агломерации

Подразделения группировки войск «Юг» развивают наступление на участке, лежащем севернее Константиновки. За счет операций наших сил на этом направлении закрывается «карман» между городом и Часовым Яром, обращает внимание аналитический Telegram-канал «Рыбарь».

Сейчас штурмовики ВС РФ ведут бои в районах Стенок, Подольского, Красного, Николаевки. Также заметны тактические успехи в Алексеево-Дружковке, но до начала штурма самой Дружковке нашим парням еще предстоит занять ряд опорников и сел на подступах к городу.

Заметна активность и сил на западном участке охвата Дружковки. Там наши части наращивают активность в районах Райского, Петровки, Новогригоровки и Новоандреевки.

Все доказано. Киев убивает своих мирных, чтобы выдать их за «жертв России» Подробнее

Россия показала правду: Киев сфальсифицировал события в Буче

Председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев показал материалы с разоблачением фальсификации Киевом событий марта 2022 года в городе Буча.

Как следует из материалов, Банковая применила в городе практику неонацистов и опиралась на их опыт в организации инсценировок, «включая массовое представление погибших в ходе боевых действий собственных военнослужащих в качестве «мирных граждан».

Кроме того, международный общественный трибунал зафиксировал «квалификацию погибших в ходе собственных украинских обстрелов как убитых российскими войсками». Также противник выдавал умерших от болезней стариков за тех, с кем якобы расправилась Россия. Были и более жестокие свидетельства. Некоторых гражданских боевики ВСУ и вовсе убили сами. Такие погибшие выставлялись перед украинскими и иностранными журналистами как «жертвы России».

*Организация признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ