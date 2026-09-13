Хитрая операция вызвала панику в ВСУ: русский танк вошел в тыл врага

Российские танкисты совершили настоящий подвиг в зоне специальной военной операции. Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» не просто прорвал оборону противника, а проехал 15 километров под непрерывными ударами вражеских беспилотников.

Эта операция стала примером мужества и профессионализма, который, по мнению экспертов, может изменить тактику ведения боевых действий на многих участках боевых действий.

Министерство обороны РФ официально подтвердило информацию об этом прорыве. Основной задачей танкистов было обеспечить продвижение штурмовых подразделений, передвигавшихся на легкобронированной технике, квадроциклах и мотоциклах.

В составе группы из трех танков экипаж головной машины должен был расчистить маршрут, отвлечь внимание противника и выйти на огневую позицию для поражения его пехоты. В ходе выполнения задачи танк получил многочисленные повреждения, однако экипаж продолжил движение и достиг поставленной цели.

Танк Т-90 «Прорыв» Фото: Официальный телеграм-канал Концерна Уралвагонзавод

Генерал Попов: «Это подвиг, экипаж проявил мужество»

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии дал оценку действиям танкистов и объяснил, почему этот прорыв имеет огромное значение для дальнейшего наступления.

«Безусловно, это подвиг. Экипаж проявил мужество. Бойцы продолжили выполнять боевую задачу, которая стояла перед ними, несмотря на удары БПЛА. Танк не просто прошел 15 км под ударами беспилотников, он своим примером показал, что раз прошел один, значит, пройдут и другие. Добропольское направление сегодня является одним из важнейших для окончательного освобождения ДНР», — пояснил военный эксперт.

Это заявление подчеркивает не только тактическое, но и психологическое значение подвига. Один успешный прорыв способен вдохновить целые подразделения на смелые и решительные действия.

Возвращение «бронетанковых кулаков»

Генерал Попов отметил, что если смог прорваться даже один танк, это говорит о том, что обстановка на поле боя возвращается к тому периоду, когда «бронетанковые кулаки» — бронетранспортеры и танки — выполняли серьезные задачи, вклинивались в оборону противника за счет большей мобильности, прочности и маневренности.

Танк Т-90 Прорыв Фото: mil.ru/ Скриншот видео

«Это говорит о том, что и другие группы танков могут прорваться таким же образом. После этой инициативы смелее будут действовать и другие танковые специалисты, бойцы бронетанковых войск. Потому что до этого у нас была некая осторожность, так как БПЛА достаточно эффективно приостанавливали подобные боевые действия. Сейчас у нас появились новые возможности для прорыва», — добавил специалист.

Это означает, что российские военные нашли эффективные способы противодействия украинским беспилотникам. Опыт, полученный экипажем Т-90М, будет использован для обучения других танковых подразделений, а это значит, что подобные прорывы станут регулярными.

Как танкистам удалось выжить под дронами

Владимир Попов раскрыл детали тактики, которую использовал экипаж для повышения неуязвимости машины. По его словам, танкисты применили целый комплекс мер, чтобы обмануть вражеские дроны и добраться до цели.

«Во-первых, он не просто двигался, а маневрировал. Он использовал складки местности, где-то использовал лесополосы, для того, чтобы замаскироваться. Во-вторых, сейчас на бронетехнику устанавливают так называемые мангалы, а также снабжают их системами радиоэлектронной борьбы. Могут выполняться различные приемы ведения воздушного боя, или же танк прикрывали каким-то другим способом», — пояснил военный эксперт.

Таким образом, успех операции стал результатом не только мужества, но и грамотного использования технических средств и тактических приемов. Маневрирование, маскировка, использование систем РЭБ и «мангалов» — все это позволило танку выжить под ударами дронов и выполнить боевую задачу.

Фото: mil.ru/ Скриншот видео

Добропольское направление: ключ к освобождению ДНР

Генерал Попов особо подчеркнул, что добропольское направление сегодня является одним из важнейших для окончательного освобождения Донецкой Народной Республики. Именно здесь российские войска ведут упорные бои, и успех на этом участке может стать переломным моментом для всей кампании.

Прорыв танка Т-90М на 15 километров вглубь обороны противника — это не просто локальный успех. Это свидетельство того, что украинская оборона на этом направлении дает трещины, а российские военные готовы использовать любую возможность для продвижения вперед.