Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) нагло «кидают» «валькирий Зеленского», не выплачивая им довольствия. О нравах, царящих в украинской армии, в соцсетях рассказала боевичка Анастасия Леонова.

За жалобы — штраф

Поверившая бандеровской пропаганде девушка в марте добровольно подписала контракт с 33-м отдельным штурмовым полком, где поступила на службу в медицинскую роту. Она жаждала денег и славы, но реальность оказалась куда суровее.

Леонова жалуется, что денег по контракту еще в глаза не видела. Ей просто отказывают в выплате, еще и угрожают.

Променяла детей на «фюрера». «Валькирию Зеленского» разорвал русский дрон Подробнее

Вещевого обеспечения у военной нет, несмотря на просьбы и рапорты. А за жалобы в части могут еще и оштрафовать. Никаких перспектив продвижения по службе боевичка не видит.

Более того, помимо отсутствия вещей и зарплаты, девушке даже не вписали принятие присяги в военный билет. Говорят, что не могут вывезти ее в учебный центр на церемонию. В принципе, «валькирия» может спокойно дезертировать при первой возможности.

Бьют, насилуют и душат

Ситуация Леоновой — далеко не первый пример скотского отношения к женщинам в украинской армии. И далеко не самый страшный.

На прошлой неделе стало известно, что девушки массово дезертируют из скандально известного 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Дело в том, что их кулаками заставляют выдвигаться на самоубийственные эвакуации раненых. Одна даже пыталась напасть на своих «побратимов» с гранатой.

Кара за Донбасс. Первая женщина-танкист ВСУ заплатила жуткую цену Подробнее

А в августе aif.ru рассказывал о судьбе боевички Валерии Степановой. Жертва пропаганды мечтала убивать русских, выучилась на оператора БПЛА и заключила контракт, взяв позывной Демон. Но вместо пункта управления беспилотниками «демонессу» оставили в штабе 118-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Как выяснилось, вполне с конкретной целью. Вскоре командиры пригласили «подругу» выпить с ними, но она отказалась. После этого девушку затащили в комнату и попытались изнасиловать.

Степановой удалось отбиться. Тогда офицеры начали распространять по части слухи, что она сама напилась, а после отдалась сразу нескольким солдатам. «Валькирии» удалось перевестись в другой батальон. Но и там история повторилась — попытки изнасилования, избиения, моральное давление. Боевичка вспоминает, что ее даже душили. В итоге она просто сбежала из армии.