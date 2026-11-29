Заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия провел встречу с послом Турции в Тбилиси Мустафой Тюркером Ары. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Поводом для дипломатического контакта стала ситуация с участием болельщиков турецкого футбольного клуба, который вызвал обеспокоенность грузинской стороны.

В ходе беседы Дарсалия выразил сожаление в связи с провокационными действиями некоторых групп фанатов во время их пребывания в Батуми. По словам замминистра, подобные случаи наносят ущерб имиджу дружественных отношений между странами.

Грузинский дипломат также отметил, что власти страны, несмотря на риски, предоставили возможность турецким болельщикам присутствовать на матче. Он выразил надежду, что турецкая сторона даст должную оценку произошедшему и примет меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, чтобы «безответственное поведение отдельных групп не бросало тень на дружественные отношения двух стран».

В пресс-службе МИД уточнили, что во время пребывания в Батуми болельщики нанесли значительный ущерб инфраструктуре стадиона и причинили травмы нескольким сотрудникам полиции.

Известно, что 26 ноября в Батуми прошел матч Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэль Беэр-Шевой». Накануне игры произошли столкновения между стражами правопорядка и болельщиками «Бешикташа». Матч пришлось прервать примерно на 30 минут.