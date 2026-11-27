Очередной день европейских футбольных турниров наглядно продемонстрировал, что отстранение России от участия в соревнованиях вовсе не обеспечивает безопасность на стадионах.

Безопасности не гарантируем, руки не пожимаем

За один в Европе случились сразу два побоища — в Батуми и Марселе.

В грузинском городе в рамках турнира Лиги Европы турецкий «Бешкиташ» принимал израильский «Хапоэль». В конце октября власти Турции уведомили УЕФА о том, что не могут гарантировать безопасность проведения игры на своей территории.

Матч был перенесен в Батуми, однако и здесь не обошлось без ЧП. Турецко-израильские отношения резко обострились после проведения ЦАХАЛ операции в Секторе Газа. Ряд стран потребовали отстранения Израиля от соревнований, однако в УЕФА на подобный шаг не пошли. Но практика проведения матчей израильских команд на нейтральных полях стала довольно широкой. Колючка и часовые. Макрон поднял спецназ, чтобы Израиль сыграл в футбол Подробнее

Но в Батуми всё пошло не так с самого начала. Турки и израильтяне отказались пожимать друг другу руки перед матчем. На 21-й минуте на бровке вспыхнула потасовка, которую, правда, удалось погасить.

«Летающие» кресла и ароматы «черемухи»

Зато закипели страсти на трибунах. Причем настолько, что судья остановил игру.

Как водится, в драке в ход пошли сломанные пластиковые сиденья, грузинская полиция задействовала спецсредства. 16 человек задержаны, есть пострадавшие.

Согласно версии турецкой стороны, фанаты «Бешикташа» развернули флаг Палестины, что не понравилось стражам порядка, которые попытались его отобрать. Всё это вылилось в драку.

Израильские СМИ уверяют, что первопричиной конфликта стал турецкий баннер, намекающий на принадлежность города Батуми Турции. «Убиј Србина!» На Евро хорваты и албанцы призвали к расправе над сербами Подробнее

Как бы то ни было, игру удалось возобновить только через 40 минут. Поддержку «Бешикташу» выразил целый ряд турецких клубов, а грузинскую полицию обвиняют в чрезмерном использовании силы.

Сам матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Бешикташа», а всё остальное придется оценивать соответствующим структурам УЕФА.

Ад в Марселе: болгары обвиняют местных «ультрас»

В отличие от турецко-израильского противостояния, матч Лиги Европы между французским «Марселем» и болгарским «Левски» политической подоплеки не имел. Однако «ультрас» «Марселя» давно имеют дурную репутацию, которую они решили подтвердить на встрече с болгарами.

Еще до стартового свистка французы атаковали группу болельщиков «Левски» у стен стадиона «Велодром». В ход пошли камни, бутылки, обрезки арматуры. Драку удалось прервать подразделениям французской полиции, однако мелкие стычки продолжались весь матч. Не менее 11 болгар получили ранения, пять из них были госпитализированы. Темная сторона игры. Разборки, драки и скандалы в футболе Подробнее

Исполнительный директор «Левски» Даниэль Боримиров заявил Dsport: «Велодром» превратился в поле боя. Мы предупреждали УЕФА об этом три недели назад. На руках УЕФА кровь. Это был не матч, это была война«.

Болгарская сторона утверждает, то настаивала на прекращении матча, но в этом ей было отказано. «Марсель» победил со счетом 1:0.

Макрон всех накажет?

Инцидент никак не назовешь мелким, поскольку на него отреагировали главы обеих стран. Президент Болгарии Илиана Йотова назвала происшествие «ужасающим», потребовав от властей Франции тщательного расследования, а от УЕФА — проверки соответствия стадионам мерам безопасности. Гоп-стоп. Пилота «Формулы-1» ограбили на «Уэмбли», отняв часы за 4 млн Подробнее

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «насилию нет места ни в спорте, ни в публичном пространстве», пообещав, что произошедшее «не останется безнаказанным».

Кажется, в УЕФА сейчас больше думают о выборах нового главы ФИФА, стремясь сместить Джанни Инфантино, нежели о текущих проблемах собственного футбольного хозяйства.