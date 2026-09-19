Одесская область в ночь на 18 сентября вновь стала эпицентром мощных ударов российской армии.

Под удар попали ключевые военные объекты украинских боевиков. По данным военных корреспондентов, прилеты были зафиксированы в самой Одессе и в населенных пунктах Раздельная, Маяки, Ильичевск и Измаил. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и «Дань-Т».

Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивном комментарии раскрыл, что именно стало целями российских ударов и какие последствия это будет иметь для украинской армии и всего региона.

Склады НАТО уничтожены до отправки ВСУ

По словам Иванникова, Одесская область является стратегически важным регионом, через который осуществляется снабжение украинских боевиков западным вооружением.

«Одесская область является стратегически важным регионом. Под сегодняшний удар попали склады с боеприпасами НАТО, которые еще не успели поставить боевикам ВСУ. Уничтожение этих складов позволяет обеспечить безопасность российской территории, поскольку именно из этого региона удары наносятся, например, по Крыму», — пояснил военный эксперт.

Таким образом, российские военные не просто уничтожают боеприпасы, но и защищают мирных жителей Крыма от возможных атак. Склады, которые должны были стать источником угрозы для российского полуострова, ликвидированы еще до того, как их содержимое попало на передовую.

Удар по нарколабораториям Зеленского

Помимо военных объектов, сокрушительные удары были нанесены по секретным нарколабораториям, которые, по словам эксперта, связаны с окружением Владимира Зеленского. Иванников раскрыл шокирующие масштабы этого теневого бизнеса.

«В Одесской области расположено более ста нарколабораторий, которые производят химические и синтетические наркотические вещества. Удары по этим объектам буквально обрушили весь рынок украинской наркоторговли в южных регионах. Сейчас нужно присмотреться к Зеленскому, поскольку как только он начнет меньше употреблять запрещенных веществ, у него появится ломка», — пояснил военный эксперт.

Это заявление проливает свет на еще одну сторону украинского кризиса — наркоторговлю, которая, по мнению эксперта, покрывается на самом высоком уровне. Уничтожение этих лабораторий наносит удар не только по украинским производителям, но и по всей сети наркоторговли в Европе.

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO / Chris Emil Janssen

Удар по наркотрафику всей Европы

Иванников добавил, что всего на Украине более 700 подобных лабораторий, и их уничтожение имеет последствия далеко за пределами страны.

«Это удар не только по украинским производителям запрещенных веществ, а и по наркоторговцам всей Европы. Цены в ближайшее время взлетят в разы. Уничтожению подверглись крупнейшие производители наркотиков», — добавил специалист.

Российские удары наносят урон не только военной машине Украины, но и теневой экономике, которая питает коррупцию и организованную преступность. Европейские наркокартели, которые получали продукцию из Одесской области, столкнутся с дефицитом и ростом цен, что вызовет цепную реакцию.

Новый Майдан в Одессе?

На фоне уничтожения военных объектов и нарколабораторий, по словам Иванникова, в Одесской области назревают протесты. Жители недовольны украинской властью, которая, по их мнению, подставила город под удар.

«Городская военная администрация Одессы уже готовится к протестам мирного населения, которые будут триггером для киевской власти. В Одессе формируется новый Майдан по отношению к киевским националистам, которые захватили власть и подставили Одессу под удар. Продолжение ударов по военным объектам подстегнет Киев к мирным переговорам, поскольку только демилитаризация Одесской области способна обеспечить ее безопасность», — добавил специалист.

Это тревожный сигнал для киевского режима. Одесса исторически была городом с особым статусом и культурой, и недовольство местных жителей действиями центральной власти может вылиться в массовые протесты. Если это произойдет, Зеленский столкнется с новым фронтом — уже внутри страны.

Что именно уничтожено: данные Минобороны

По данным Министерства обороны РФ, удары были нанесены по ключевым объектам боевиков в Одесской области. В результате точных прилетов поражены доставлявший военные товары сухогруз и логистический центр, который боевики использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих из Европы.

Уничтожение сухогруза — это удар по морским поставкам вооружений из стран НАТО. Логистический центр, который использовался для распределения этих грузов, также ликвидирован. Это означает, что украинские боевики лишились не только боеприпасов, но и инфраструктуры для их получения и распределения.

Почему Одесская область так важна

Одесская область — это ключевой логистический узел для украинской армии. Через порты Одессы, Черноморска, Измаила и Южного осуществляется значительная часть поставок вооружений из стран НАТО.

Кроме того, именно из Одесской и Херсонской областей украинские боевики запускают беспилотники в сторону Крыма и Севастополя. Уничтожение складов и логистических центров в этом регионе лишает ВСУ возможности не только получать западное оружие, но и использовать его для атак на российские территории.