Уход Мерца грозит Зеленскому крахом: главная новость СВО 19 сентября

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу предрекли скорую отставку. Эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто может заменить Мерца и чем это грозит Киеву.

Напомним, издание Politico ранее сообщило, что Мерц может подать в отставку уже на этих выходных. Поводом может стать проведение выборов в Мекленбурге - Передней Померании и Берлине, где оппозиционная антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» имеет шансы на громкую победу.

АдГ лидирует в опросах перед выборами, за них готовы проголосовать 37% избирателей. По мнению ряда экспертов, в случае провала на выборах ХДС (Христианско-демократического союза) давление на Мерца усилится настолько, что он будет вынужден уйти в отставку.

По словам Соколова, на данный момент трудно точно назвать преемника Мерца.

«Чаще всего называют Хендрика Вюста, это глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Довольно авторитетный политик, представитель ХДС. Однако на данный момент говорить предметно о фигуре преемника Мерца еще рано. Пока досрочная отставка Мерца не предрешена, хотя вероятность этого варианта пока сохраняется. Многое должны показать результаты выборов», - пояснил эксперт.

Соколов подчеркнул, что однозначно не стоит ждать возвращения на этот пост Ангелы Меркель.

«Меркель, конечно же, не вернется. Она и так провела насыщенную политическую карьеру. Она решительно отвергла и предложение быть федеральным президентом Германии, дав понять, что не намерена возвращаться в большую политику», - добавил специалист.

Кроме того, среди возможных преемников Мерца фигурируют: Маркус Зедер (лидер ХСС), Борис Райн (премьер Гессена) и Александр Добриндт (министр внутренних дел).

По мнению Соколова, смена канцлера не сильно повлияет на помощь Украине.

«Даже если отдельные положения помощи Украине со стороны Германии могут быть пересмотрены, то вряд ли это будет носить фундаментальный характер. В том числе, если преемником Мерца будет представитель ХДС Хендрик Вюст, которого чаще всего называют в этом ключе. Пока в немецком политическом мейнстриме сохраняется убежденность в том, что необходимо нанести России стратегическое поражение в ходе украинского конфликта. Для этого необходимо поддерживать Украину и ее Вооруженные силы всеми возможными средствами», - пояснил эксперт.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может подать в отставку в ближайшее время.